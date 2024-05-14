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"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев

"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев

Ситуация на Украине является целенаправленным геноцидом украинского народа со стороны стран НАТО. Таким мнением поделился лидер украинской партии "Держава"... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:21+0300

2024-05-14T17:21+0300

2024-05-14T17:21+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Украине является целенаправленным геноцидом украинского народа со стороны стран НАТО. Таким мнением поделился лидер украинской партии "Держава" Дмитрий Василец."Украина Зеленского превратилась в один большой натовский концлагерь, где украинцев просто как животных отлавливают на улицах… У них отобрали все права",— об этом политик сообщил агентству Белта/Политик заметил, что офицеры ВСУ подчиняются командам США и должны пройти курсы в странах НАТО, чтобы продвигаться по службе.Василец также добавил, что целью НАТО является уничтожение украинцев как этнической группы. Кроме того, в планы НАТО входит переселение украинцев в страны Европейского союза на птичьи права."Одна из задач англосаксов - уничтожение русскоязычного славянского населения. И они успешно достигают целей, когда украинцев банально вылавливают на улице и просто закидывают на убой. Мы должны признать, что это форма геноцида", — заметил он.Василец заключил, что многие украинцы поддерживают мирные отношения с Россией и видят свое будущее в составе России.

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