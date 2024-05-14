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"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев - 14.05.2024, ПРАЙМ
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"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев
"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев
Ситуация на Украине является целенаправленным геноцидом украинского народа со стороны стран НАТО. Таким мнением поделился лидер украинской партии "Держава"... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:21+0300
2024-05-14T17:21+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Украине является целенаправленным геноцидом украинского народа со стороны стран НАТО. Таким мнением поделился лидер украинской партии "Держава" Дмитрий Василец."Украина Зеленского превратилась в один большой натовский концлагерь, где украинцев просто как животных отлавливают на улицах… У них отобрали все права",— об этом политик сообщил агентству Белта/Политик заметил, что офицеры ВСУ подчиняются командам США и должны пройти курсы в странах НАТО, чтобы продвигаться по службе.Василец также добавил, что целью НАТО является уничтожение украинцев как этнической группы. Кроме того, в планы НАТО входит переселение украинцев в страны Европейского союза на птичьи права."Одна из задач англосаксов - уничтожение русскоязычного славянского населения. И они успешно достигают целей, когда украинцев банально вылавливают на улице и просто закидывают на убой. Мы должны признать, что это форма геноцида", — заметил он.Василец заключил, что многие украинцы поддерживают мирные отношения с Россией и видят свое будущее в составе России.
https://1prime.ru/20240514/ukraina-848160864.html
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украина, нато, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Новости
17:21 14.05.2024
 
"Превратилась в концлагерь". В Киеве обвинили НАТО в геноциде украинцев

Василец: Украина Зеленского превратилась в один большой натовский концлагерь

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Ситуация на Украине является целенаправленным геноцидом украинского народа со стороны стран НАТО. Таким мнением поделился лидер украинской партии "Держава" Дмитрий Василец.
"Украина Зеленского превратилась в один большой натовский концлагерь, где украинцев просто как животных отлавливают на улицах… У них отобрали все права",— об этом политик сообщил агентству Белта/
Политик заметил, что офицеры ВСУ подчиняются командам США и должны пройти курсы в странах НАТО, чтобы продвигаться по службе.
Василец также добавил, что целью НАТО является уничтожение украинцев как этнической группы. Кроме того, в планы НАТО входит переселение украинцев в страны Европейского союза на птичьи права.
"Одна из задач англосаксов - уничтожение русскоязычного славянского населения. И они успешно достигают целей, когда украинцев банально вылавливают на улице и просто закидывают на убой. Мы должны признать, что это форма геноцида", — заметил он.
Василец заключил, что многие украинцы поддерживают мирные отношения с Россией и видят свое будущее в составе России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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