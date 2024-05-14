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Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт

Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт - 14.05.2024, ПРАЙМ

Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт

Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T23:11+0300

2024-05-14T23:11+0300

2024-05-14T23:11+0300

спецоперация на украине

украина

конфликт

василий небензя

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ООН, 14 мая – ПРАЙМ. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", —сказал Небензя. Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку. "Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", — подчеркнул Небензя.Ранее постпред РФ при СБ ООН заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир".

https://1prime.ru/20240514/ukraintsy-848165070.html

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украина, конфликт, василий небензя, сб оон