https://1prime.ru/20240514/nebenzya-848169261.html
Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт
Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт - 14.05.2024, ПРАЙМ
Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт
Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T23:11+0300
2024-05-14T23:11+0300
2024-05-14T23:11+0300
спецоперация на украине
украина
конфликт
василий небензя
сб оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad19ef8d9c448448d3813cc03ab25bd7.jpg
ООН, 14 мая – ПРАЙМ. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", —сказал Небензя. Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку. "Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", — подчеркнул Небензя.Ранее постпред РФ при СБ ООН заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир".
https://1prime.ru/20240514/ukraintsy-848165070.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846596102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ffd9dfcf974f218089f8181cccc66f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, конфликт, василий небензя, сб оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, конфликт, Василий Небензя, СБ ООН
Небензя в СБ ООН объяснил, как можно остановить украинский конфликт
Небензя в СБ ООН: нужно отправить Зеленского и его клику на свалку истории
ООН, 14 мая – ПРАЙМ. Чтобы остановить бессмысленную мясорубку, в которую Киев бросает украинцев, нужно отправить Владимира Зеленского и его клику на свалку истории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Простые украинцы все отчетливее начинают понимать, что их интереса в этой войне, к которой США и их сателлиты готовили страну как минимум с 2014 года, попросту нет", —сказал Небензя.
Он указал, что украинцев против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку.
"Остановить ее можно, лишь отправив Зеленского и его шайку, да и всю майданную власть туда, куда они заслуживают – на свалку истории. Как раз этим мы сейчас и занимаемся", — подчеркнул Небензя.
Ранее постпред РФ при СБ ООН заявил, что если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Небензя подчеркнул, что требования России к Украине известны, и их Киев может выполнить без ущерба для собственной государственности. По его словам, весной 2022 года, устроив лживую провокацию в Буче, Киев под давлением западных кураторов "отверг лучший для себя шанс на мир".
На Украине выяснили, довольны ли жизнью уехавшие украинцы