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ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 14.05.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:02+0300
2024-05-14T13:02+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году в целом не изменился по сравнению с оценкой в прошлом месяце на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в докладе. Соответственно, организация, как и месяц назад, ожидает, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 104,46 миллиона баррелей в сутки после 102,21 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, следует из приложенных таблиц. Такому росту будут способствовать высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, а также активная промышленная, строительная и сельскохозяйственная деятельность в странах, не входящих в ОЭСР, уточняется в докладе. Кроме того, по мнению авторов доклада, увеличение нефтехимических мощностей в Китае и странах Ближнего Востока подтолкнет спрос на нефть. В 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть все так же на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос увеличится примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, в то время как спрос в странах, не входящих в организацию, увеличится на 1,7 миллиона баррелей в сутки.
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опек, мир, нефть
Энергетика, ОПЕК, МИР, Нефть
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн б/с
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году в целом не изменился по сравнению с оценкой в прошлом месяце на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в докладе.
Соответственно, организация, как и месяц назад, ожидает, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 104,46 миллиона баррелей в сутки после 102,21 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, следует из приложенных таблиц.
Такому росту будут способствовать высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, а также активная промышленная, строительная и сельскохозяйственная деятельность в странах, не входящих в ОЭСР, уточняется в докладе. Кроме того, по мнению авторов доклада, увеличение нефтехимических мощностей в Китае и странах Ближнего Востока подтолкнет спрос на нефть.
В 2025 году ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть все так же на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос увеличится примерно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, в то время как спрос в странах, не входящих в организацию, увеличится на 1,7 миллиона баррелей в сутки.