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В ОПЕК оценили нефтяные запасы в странах ОЭСР
В ОПЕК оценили нефтяные запасы в странах ОЭСР - 14.05.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК оценили нефтяные запасы в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросли на 20,2 миллиона баррелей,... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:04+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросли на 20,2 миллиона баррелей, составив 2,793 миллиарда баррелей и оказавшись на 38 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за март 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР выросли на 20,2 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2793 миллиона баррелей, они были на 34 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 38 миллионов баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет и на 121 миллион баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,369 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,424 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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мир, опек, нефть, оэср
Энергетика, МИР, ОПЕК, Нефть, ОЭСР
В ОПЕК оценили нефтяные запасы в странах ОЭСР
ОПЕК: запасы нефти в странах ОЭСР в марте выросли на 20,2 миллиона баррелей
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте выросли на 20,2 миллиона баррелей, составив 2,793 миллиарда баррелей и оказавшись на 38 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за март 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР выросли на 20,2 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2793 миллиона баррелей, они были на 34 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 38 миллионов баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет и на 121 миллион баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,369 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,424 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.