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Россия сократила добычу нефти, заявили в ОПЕК

Россия сократила добычу нефти, заявили в ОПЕК - 14.05.2024, ПРАЙМ

Россия сократила добычу нефти, заявили в ОПЕК

Добыча нефти в России в апреле снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 154 тысячи баррелей в сутки и составила 9,292 миллиона баррелей в сутки,... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:03+0300

2024-05-14T13:03+0300

2024-05-14T13:03+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в апреле снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 154 тысячи баррелей в сутки и составила 9,292 миллиона баррелей в сутки, сообщается в майском докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в апреле составила 9,292 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте она была на уровне 9,446 миллиона баррелей в сутки. Снижение, таким образом, составило 154 тысячи баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия с августа сокращает нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты. Россия в марте текущего года продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.

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опек, россия, нефть, новости