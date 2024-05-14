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Добыча ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки
Добыча ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки - 14.05.2024, ПРАЙМ
Добыча ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки к марту, до 41,02 миллиона баррелей в сутки, при этом страны, участвующие в соглашении о... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:04+0300
2024-05-14T13:04+0300
2024-05-14T13:04+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки к марту, до 41,02 миллиона баррелей в сутки, при этом страны, участвующие в соглашении о сокращении производства, добывали на 3,603 миллиона баррелей в сутки меньше квот, следует из данных майского доклада ОПЕК. Согласно материалам организации, в марте добыча ОПЕК+ составила 41,266 миллиона баррелей в сутки, в апреле же она была 41,02 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, сокращение добычи составило 246 тысяч баррелей в сутки. При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, а сократил - на 6,509 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 3,603 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них квоты. Сильнее всего на сокращение добычи повлияли Ирак, Нигерия, Россия и Казахстан. Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.
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опек, нефть
Добыча ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки
Добыча ОПЕК+ снизилась до 41,02 миллиона баррелей в сутки в апреле
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК+ в апреле снизилась на 246 тысяч баррелей в сутки к марту, до 41,02 миллиона баррелей в сутки, при этом страны, участвующие в соглашении о сокращении производства, добывали на 3,603 миллиона баррелей в сутки меньше квот, следует из данных майского доклада ОПЕК.
Согласно материалам организации, в марте добыча ОПЕК+ составила 41,266 миллиона баррелей в сутки, в апреле же она была 41,02 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, сокращение добычи составило 246 тысяч баррелей в сутки.
При этом, по расчетам РИА Новости, альянс должен был сокращать добычу от базового уровня августа 2022 года на 2,906 миллиона баррелей, а сократил - на 6,509 миллиона. Таким образом, страны ОПЕК+ в рамках сделки добывали на 3,603 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные для них квоты.
Сильнее всего на сокращение добычи повлияли Ирак, Нигерия, Россия и Казахстан.
Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.