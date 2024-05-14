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Страны ОПЕК снизили добычу нефти

Страны ОПЕК снизили добычу нефти - 14.05.2024, ПРАЙМ

Страны ОПЕК снизили добычу нефти

Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась на 48 тысяч баррелей в сутки к уровню марта, в основном за счет Нигерии, Ирака и Венесуэлы - до 26,58 миллиона баррелей;... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T13:05+0300

2024-05-14T13:05+0300

2024-05-14T13:05+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась на 48 тысяч баррелей в сутки к уровню марта, в основном за счет Нигерии, Ирака и Венесуэлы - до 26,58 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 2,457 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада ОПЕК. "По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в апреле 2024 года составил в среднем 26,58 миллиона баррелей в сутки, что на 48 тысяч баррелей ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Конго и Иране, в то время как добыча в Нигерии, Ираке и Венесуэле снизилась", - говорится в докладе. Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,378 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,457 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней. Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходятся на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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опек, нефть, новости