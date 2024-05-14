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ОПЕК дала оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК дала оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 14.05.2024, ПРАЙМ
ОПЕК дала оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 52,96 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T13:06+0300
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2024-05-14T13:06+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 52,96 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации. "Ожидается, что в 2024 году предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой предыдущего месяца, и составит в среднем 53 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В материалах уточняется, что в 2024 году добыча вырастет на 2,38% по сравнению с 2023 годом, до 52,96 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году добыча нефти странами вне ОПЕК+, как прогнозируется, вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,06 миллиона баррелей в сутки.
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мир, опек, нефть
ОПЕК дала оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году
ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,2 млн б/с
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2024 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 52,96 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.
"Ожидается, что в 2024 году предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в Декларацию о сотрудничестве (ОПЕК+ - ред.), вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой предыдущего месяца, и составит в среднем 53 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В материалах уточняется, что в 2024 году добыча вырастет на 2,38% по сравнению с 2023 годом, до 52,96 миллиона баррелей в сутки.
В 2025 году добыча нефти странами вне ОПЕК+, как прогнозируется, вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,06 миллиона баррелей в сутки.