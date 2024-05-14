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В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ
В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ
В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ
Соединенные Штаты отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишет издание Defense One со ссылкой на бывших бойцов спецназа США. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:36+0300
2024-05-14T09:36+0300
2024-05-14T09:56+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишет издание Defense One со ссылкой на бывших бойцов спецназа США."Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться... в слишком большом количестве сфер", — сказано в публикации.Кроме того, другие военнослужащие отметили, что в области средст радиоэлектронной борьбы Россия ушла "далеко вперед", вкладывая активные инвестиции и проводя эксперименты."Кремль последовательно инвестировал и экспериментировал в облсти электромагнитных инноваций в течение десятилетий, когда усилия США были сосредоточены на сборе разведданных на Ближнем Востоке", — сказано в статье.Ранее американские СМИ сообщали, что российские средства радиоэлектронной борьбы уже создавали проблемы другому американскому высокоточному оружию, такому как система залпового огня GMLRS и снаряды JDAM, поставляемые Украине.Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий.
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россия, сша, оружие, новости, рэб
Вооружения, РОССИЯ, США, оружие, Новости, РЭБ
В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ
Defense One: США отстают от потенциальных противников в области РЭБ
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишет
издание Defense One со ссылкой на бывших бойцов спецназа США.
"Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться... в слишком большом количестве сфер", — сказано в публикации.
Кроме того, другие военнослужащие отметили, что в области средст радиоэлектронной борьбы Россия ушла "далеко вперед", вкладывая активные инвестиции и проводя эксперименты.
"Кремль последовательно инвестировал и экспериментировал в облсти электромагнитных инноваций в течение десятилетий, когда усилия США были сосредоточены на сборе разведданных на Ближнем Востоке", — сказано в статье.
Ранее американские СМИ сообщали, что российские средства радиоэлектронной борьбы уже создавали проблемы другому американскому высокоточному оружию, такому как система залпового огня GMLRS и снаряды JDAM, поставляемые Украине.
Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий.
"Опережает в разы". В ВСУ признали превосходство России в средствах РЭБ