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В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ

В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ - 14.05.2024, ПРАЙМ

В США признали отставание в области РЭБ, пишут СМИ

Соединенные Штаты отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишет издание Defense One со ссылкой на бывших бойцов спецназа США. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T09:36+0300

2024-05-14T09:36+0300

2024-05-14T09:56+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты отстают от потенциальных противников в области РЭБ, пишет издание Defense One со ссылкой на бывших бойцов спецназа США."Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться... в слишком большом количестве сфер", — сказано в публикации.Кроме того, другие военнослужащие отметили, что в области средст радиоэлектронной борьбы Россия ушла "далеко вперед", вкладывая активные инвестиции и проводя эксперименты."Кремль последовательно инвестировал и экспериментировал в облсти электромагнитных инноваций в течение десятилетий, когда усилия США были сосредоточены на сборе разведданных на Ближнем Востоке", — сказано в статье.Ранее американские СМИ сообщали, что российские средства радиоэлектронной борьбы уже создавали проблемы другому американскому высокоточному оружию, такому как система залпового огня GMLRS и снаряды JDAM, поставляемые Украине.Радиоэлектронная борьба — это форма ведения военных действий, предполагающая применение радиоизлучения для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника, а также защиту собственных систем от аналогичных действий.

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