https://1prime.ru/20240514/peregovory-848135664.html

Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине

Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ

Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался опровергнуть заявление депутата Давида Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T10:20+0300

2024-05-14T10:20+0300

2024-05-14T10:20+0300

спецоперация на украине

украина

россия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался опровергнуть заявление депутата Давида Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в соцсети Х."В марте и апреле 2022 года не было никаких договоренностей", — сказал он.Он отмметил, что Москва и Киев обсуждали возможность переговоров, но Россия отвергла идею. Кулеба также снял ответственность с бывшего премьер-министра Великобритании Джонсона за срыв переговоров, утверждая, что процесс продолжался после его визита на Украину в мае.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.Глава фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по национальной безопасности Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине мог ли бы закончиться до весны 2022 года, но украинские власти не согласились с нейтралитетом страны.После переговоров с Россией в Стамбуле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину не подписывать никаких соглашений с Россией и "просто воевать".

https://1prime.ru/20240424/pomosch-847661209.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, новости