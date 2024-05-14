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Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине
Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине - 14.05.2024, ПРАЙМ
Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался опровергнуть заявление депутата Давида Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:20+0300
2024-05-14T10:20+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался опровергнуть заявление депутата Давида Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в соцсети Х."В марте и апреле 2022 года не было никаких договоренностей", — сказал он.Он отмметил, что Москва и Киев обсуждали возможность переговоров, но Россия отвергла идею. Кулеба также снял ответственность с бывшего премьер-министра Великобритании Джонсона за срыв переговоров, утверждая, что процесс продолжался после его визита на Украину в мае.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.Глава фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по национальной безопасности Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине мог ли бы закончиться до весны 2022 года, но украинские власти не согласились с нейтралитетом страны.После переговоров с Россией в Стамбуле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину не подписывать никаких соглашений с Россией и "просто воевать".
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украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
10:20 14.05.2024
 
Кулеба попытался опровергнуть слова Арахамии о срыве переговоров по Украине

Кулеба попытался опровергнуть признание Арахамии о срыве переговоров по Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался опровергнуть заявление депутата Давида Арахамии о роли Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и Россией. Об этом он сообщил в соцсети Х.
"В марте и апреле 2022 года не было никаких договоренностей", — сказал он.
Он отмметил, что Москва и Киев обсуждали возможность переговоров, но Россия отвергла идею. Кулеба также снял ответственность с бывшего премьер-министра Великобритании Джонсона за срыв переговоров, утверждая, что процесс продолжался после его визита на Украину в мае.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
Глава фракции "Слуга народа" и член парламентского комитета по национальной безопасности Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине мог ли бы закончиться до весны 2022 года, но украинские власти не согласились с нейтралитетом страны.
После переговоров с Россией в Стамбуле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину не подписывать никаких соглашений с Россией и "просто воевать".
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
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