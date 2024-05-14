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Назад в 1980-е: куда утекут огромные военные расходы

Назад в 1980-е: куда утекут огромные военные расходы - 14.05.2024, ПРАЙМ

Назад в 1980-е: куда утекут огромные военные расходы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны среди прочего возросшими военными расходами: бюджет... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T08:00+0300

2024-05-14T08:00+0300

2024-05-14T08:00+0300

мнения аналитиков

военные расходы

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны среди прочего возросшими военными расходами: бюджет министерства и силового блока совсем недавно был в районе 3% ВВП, потом он вырос до 3,4%, затем до 6,7%, а в ближайшее время может достичь уровня середины 1980-х годов, когда доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%.Но проводить прямые параллели между тем периодом и сегодняшним днем не следует. Во-первых, важно подчеркнуть, что в сопоставлении процент расходов на военные нужды в СССР не был чем-то запредельным – он примерно соответствовал аналогичному показателю в США в период Холодной войны.Но важно не только это, но и то, что роль бюджета, бюджетных расходов, денежных затрат в целом в Советском Союзе была второстепенной. В условиях плановой экономики и отсутствия частной собственности основой для определения объёмов и структуры производства выступали не денежные средства, а материальных затраты. Реальный вес военно-промышленного комплекса в Советском Союзе был несравнимо выше, чем следует из показателя бюджетных расходов.Структуры советской и современной российской экономики принципиально различны. Вести речь о деньгах в современном понимании в тот период бессмысленно. Экономика работала на основе распределения и учёта материальных ресурсов, включая не только металл, хлопок и что угодно, но и людские ресурсы. Сейчас мы видим действительно резкий рост доли военных расходов в ВВП. Это понятно, но более важным является не то, что резко подскочили военные расходы, а то, что они впервые, как предполагается, станут самой значительной статьей среди других расходов бюджета страны. С учетом роли денежных средств, их движения в современной российской экономике, сопоставление с советским периодом имеет смысл в том, что затраты на военную экономику ситуативно приобрели приоритетное значение. Поэтому возникают уже не бюджетные, а управленческие вопросы. Что служит чему? Кто в конечном итоге определяет приоритеты на перспективу? И здесь опять-таки всё упирается не в финансы или даже экономику, а в политику.В Советском Союзе отделы Госплана, занимающиеся планированием военного производства, были на особом положении и имели неоспоримый приоритет в распределении ресурсов. Сейчас у нас другая модель экономики, в которой значительную роль играют частный бизнес и рыночные связи. Поэтому наблюдаемый всплеск военных расходов ставит перед нами ту же проблему, с которой сталкивался Советский Союз и умножает ее на более высокую сложность и неоднородность экономической системы. Либо у нас военные расходы идут в приоритете, и вся остальная экономика подстраивается под них и что-то недополучает, либо мы ставим во главу угла интересы экономики в целом, пытаемся интегрировать затраты и результаты военной экономики в общеэкономическое целое. А как быть тогда с рыночной системой? Можно предположить, что сейчас взят курс на управление самой значительной и резко возросшей статьёй расходов бюджета, исходя из общеэкономических интересов.Но сопоставление с опытом советского периода оправдано и с другой точки зрения. При всей важности госбюджета во всех современных экономиках, не только российской, следует помнить, что бюджет — это далеко не вся экономика. А среди всех прочих возможных направлений расхода государственных средств именно военные расходы нагляднее всего демонстрируют, что деньги сами по себе не превращаются в боеспособную армию. Для этого необходимо именно согласованное управление материальными и людскими ресурсами, начиная от обучения военных и заканчивая логистикой боеприпасов.Экономика же, строго говоря, может выдержать что угодно в течение весьма длительного периода времени. Главное — управлять ею, избегая диспропорций. В идеальном мире в ней есть какое-то единственное оптимальное состояние, предписанное и описанное теорией. В реальном мире — там, где есть политика, экономика может весьма долго и весьма далеко отклоняться от предписанного экономической теорией состояния оптимума. Из этого никак не следует, что она возьмет и тут же разрушится. Экономика, если понимать под ней то, что в Советском Союзе называлось народным хозяйством, и управлять ею соответственно, достаточно устойчива. Если она и рухнет, то под влиянием политических, а не чисто экономических шоков.Эксперт - Денис Мельник, доцент Департамента теоретической экономики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ

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Денис Мельник https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848116015_21:0:1261:1240_100x100_80_0_0_d918a888b681d6e908b8d40208390813.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Денис Мельник https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848116015_21:0:1261:1240_100x100_80_0_0_d918a888b681d6e908b8d40208390813.jpg

мнения аналитиков, военные расходы