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"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным - 14.05.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным
"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным
"Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T15:33+0300
2024-05-14T15:52+0300
росатом
энергетика
уран
сша
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным."Принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана считаем дискриминационным и нерыночным. Очевидно, что подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла", - говорится в комментарии госкорпорации для РИА Новости."Росатом" добавил, что прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях, продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве."Приоритетным направлением для нас также является обеспечение растущих потребностей в урановой продукции российской атомной энергетики: по прогнозам доля атомной генерации в энергобалансе Российской Федерации к 2045 году должна вырасти с текущих 20% до 25%". - говорится в заявлении.
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росатом, уран, сша
Росатом, Энергетика, уран, США
15:33 14.05.2024 (обновлено: 15:52 14.05.2024)
 
"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным

"Росатом" назвал закон США о запрете импорта урана из РФ дискриминационным и нерыночным

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. "Росатом" назвал принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана дискриминационным и нерыночным.
"Принятый в США закон о запрете импорта российского обогащенного урана считаем дискриминационным и нерыночным. Очевидно, что подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла", - говорится в комментарии госкорпорации для РИА Новости.
"Росатом" добавил, что прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях, продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
"Приоритетным направлением для нас также является обеспечение растущих потребностей в урановой продукции российской атомной энергетики: по прогнозам доля атомной генерации в энергобалансе Российской Федерации к 2045 году должна вырасти с текущих 20% до 25%". - говорится в заявлении.
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ЭнергетикаРосатомуранСША
 
 
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