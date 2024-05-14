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Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии - 14.05.2024, ПРАЙМ
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии
Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:39+0300
2024-05-14T16:39+0300
2024-05-14T16:39+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."В настоящий момент русские одерживают верх", - сказал он.При этом, подчеркнул Катер, ВСУ испытывают колоссальные трудности.Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС продвинулись вглубь украинской обороны в харьковской области, а также освобогдили населенный пункт Бугроватка.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии
Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt
генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"В настоящий момент русские одерживают верх", - сказал он.
При этом, подчеркнул Катер, ВСУ испытывают колоссальные трудности.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС продвинулись вглубь украинской обороны в харьковской области, а также освобогдили населенный пункт Бугроватка.
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