https://1prime.ru/20240514/rossiya-848158612.html

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии - 14.05.2024, ПРАЙМ

Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии

Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T16:39+0300

2024-05-14T16:39+0300

2024-05-14T16:39+0300

спецоперация на украине

россия

германия

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."В настоящий момент русские одерживают верх", - сказал он.При этом, подчеркнул Катер, ВСУ испытывают колоссальные трудности.Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС продвинулись вглубь украинской обороны в харьковской области, а также освобогдили населенный пункт Бугроватка.

https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html

германия

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россия, германия