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Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии - 14.05.2024, ПРАЙМ
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии
Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:39+0300
2024-05-14T16:39+0300
спецоперация на украине
россия
германия
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."В настоящий момент русские одерживают верх", - сказал он.При этом, подчеркнул Катер, ВСУ испытывают колоссальные трудности.Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС продвинулись вглубь украинской обороны в харьковской области, а также освобогдили населенный пункт Бугроватка.
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россия, германия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
16:39 14.05.2024
 
Немецкий генерал признал неудобную правду о российской армии

Генерал Катер: Россия одерживает верх на всех участках фронта

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Российская армия в зоне спецоперации одерживает верх, успешно продвигается вперед. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"В настоящий момент русские одерживают верх", - сказал он.
При этом, подчеркнул Катер, ВСУ испытывают колоссальные трудности.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские ВС продвинулись вглубь украинской обороны в харьковской области, а также освобогдили населенный пункт Бугроватка.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
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14:42
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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