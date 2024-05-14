https://1prime.ru/20240514/rumyniya-848163252.html

Румыния не обязана отдавать ЗРК Patriot Украине, заявил глава Минобороны

Румыния не обязана отдавать ЗРК Patriot Украине, заявил глава Минобороны - 14.05.2024, ПРАЙМ

Румыния не обязана отдавать ЗРК Patriot Украине, заявил глава Минобороны

Румыния не обязана передавать Украине системы ПВО Patriot, так как они нужны для защиты собственной территории, заявил глава Минобороны страны Анджел Тылвар. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:32+0300

2024-05-14T17:32+0300

2024-05-14T17:32+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Румыния не обязана передавать Украине системы ПВО Patriot, так как они нужны для защиты собственной территории, заявил глава Минобороны страны Анджел Тылвар."Никто не говорил, что мы должны отдать ЗКР Patriot. У них (Украины - ред.) запрошено оборудование с учетом ситуации там. У нас есть одна такая работающая система и три, которые находятся в процессе приведения в рабочее состояние. Пока наши потребности удовлетворяются этим оборудованием. Мы их взяли именно из-за потребности Румынии защитить свою национальную территорию", — сказал глава ведомтсва в эфире телеканала TVR.Вопрос о передаче систем ПВО будет обсуждаться Высшим советом обороны страны. Президент Румынии Клаус Йоханнис готов обсудить эту возможность, при условии получения компенсации от Украины, отметил он.Министр подчеркнул, что Румыния уже имеет несколько систем ПВО и пока что они достаточны для обеспечения ее потребностей. В будущем страна планирует получить еще три таких системы.Россия со своей стороны считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО.

https://1prime.ru/20240508/rumyniya-847995495.html

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румыния, украина, оружие, новости