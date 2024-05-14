https://1prime.ru/20240514/shveytsariya-848162772.html

На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии

На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии - 14.05.2024, ПРАЙМ

На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии

Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не имеет ничего общего с реальными мирными переговорами. Такое мнение выразил белорусскому агентству | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:26+0300

2024-05-14T17:26+0300

2024-05-14T17:26+0300

спецоперация на украине

швейцария

россия

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МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не имеет ничего общего с реальными мирными переговорами. Такое мнение выразил белорусскому агентству Белта украинский политик, глава партии "Держава" Дмитрий Василец.По его словам, форум в Швейцарии, где будет обсуждаться !формула мира" Владимира Зеленского, является попыткой запада склонить Россию к капитуляции."Конечно, это бред сивой кобылы, и ничего общего с реальными мирными переговорами (нет - ред.), эти события не связаны. Мы видим, что западные страны мыслят в парадигме правителей мира. Мол, Россия должна просто согласиться со всеми их условиями и выполнить их хотелки. Но это все из мира фантастики", - сказал он.Василец добавил, что разговаривать с Зеленским бесполезно, для достижения мира России нужно вести переговоры с его "хозяевами" - США и Великобританией. Кроме того, считает украинский политик, истечение легитимности зеленского в мае дает надежду, что офицеры ВСУ объединятся с Россией и устроят противостояние."Тогда мир наступит очень и очень быстро", - заключил Василец.

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швейцария

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швейцария, россия, украина