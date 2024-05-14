Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240514/shveytsariya-848162772.html
На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии
На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии - 14.05.2024, ПРАЙМ
На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии
Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не имеет ничего общего с реальными мирными переговорами. Такое мнение выразил белорусскому агентству | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:26+0300
2024-05-14T17:26+0300
спецоперация на украине
швейцария
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/30/837663031_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_368f5521772ec4edba862988c48b1c58.jpg
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не имеет ничего общего с реальными мирными переговорами. Такое мнение выразил белорусскому агентству Белта украинский политик, глава партии "Держава" Дмитрий Василец.По его словам, форум в Швейцарии, где будет обсуждаться !формула мира" Владимира Зеленского, является попыткой запада склонить Россию к капитуляции."Конечно, это бред сивой кобылы, и ничего общего с реальными мирными переговорами (нет - ред.), эти события не связаны. Мы видим, что западные страны мыслят в парадигме правителей мира. Мол, Россия должна просто согласиться со всеми их условиями и выполнить их хотелки. Но это все из мира фантастики", - сказал он.Василец добавил, что разговаривать с Зеленским бесполезно, для достижения мира России нужно вести переговоры с его "хозяевами" - США и Великобританией. Кроме того, считает украинский политик, истечение легитимности зеленского в мае дает надежду, что офицеры ВСУ объединятся с Россией и устроят противостояние."Тогда мир наступит очень и очень быстро", - заключил Василец.
https://1prime.ru/20240513/lavrov-848104979.html
швейцария
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/30/837663031_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fe24e1f51eb16b3fdf3cab6ecbbee757.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швейцария, россия, украина
Спецоперация на Украине, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
17:26 14.05.2024
 
На Украине прокомментировали конференцию в Швейцарии

Украинский политик о конференции по Украине в Швейцарии: ничего общего с переговорами нет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 14 мая - ПРАЙМ. Конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, не имеет ничего общего с реальными мирными переговорами. Такое мнение выразил белорусскому агентству Белта украинский политик, глава партии "Держава" Дмитрий Василец.
По его словам, форум в Швейцарии, где будет обсуждаться !формула мира" Владимира Зеленского, является попыткой запада склонить Россию к капитуляции.
"Конечно, это бред сивой кобылы, и ничего общего с реальными мирными переговорами (нет - ред.), эти события не связаны. Мы видим, что западные страны мыслят в парадигме правителей мира. Мол, Россия должна просто согласиться со всеми их условиями и выполнить их хотелки. Но это все из мира фантастики", - сказал он.
Василец добавил, что разговаривать с Зеленским бесполезно, для достижения мира России нужно вести переговоры с его "хозяевами" - США и Великобританией. Кроме того, считает украинский политик, истечение легитимности зеленского в мае дает надежду, что офицеры ВСУ объединятся с Россией и устроят противостояние.
"Тогда мир наступит очень и очень быстро", - заключил Василец.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Швейцария уже не годится для проведения переговоров, заявил Лавров
Вчера, 11:54
 
Спецоперация на УкраинеШВЕЙЦАРИЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала