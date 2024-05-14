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Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты - 14.05.2024, ПРАЙМ

Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Совет Федерации принял решение утвердить Бориса Ковальчука на пост председателя счетной палаты России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:12+0300

2024-05-14T17:12+0300

2024-05-14T17:40+0300

счетная палата

россия

совфед

борис ковальчук

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение утвердить Бориса Ковальчука на пост председателя счетной палаты России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что решение было принято единогласно.Юрист по образованию, Борис Ковальчук в 2006 году был назначен помощником первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Затем два года возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом" на позицию заместителя генерального директора по развитию (глава госкорпорации в то время - Сергей Кириенко). Затем Ковальчук был назначен председателя правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ныне ПАО "Интер РАО").Процедура назначения главы Счетной Палаты такова: члены Совфеда формируют и затем отправляют список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его фамилию на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

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счетная палата, россия, совфед, борис ковальчук