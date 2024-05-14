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Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты - 14.05.2024, ПРАЙМ
Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Совет Федерации принял решение утвердить Бориса Ковальчука на пост председателя счетной палаты России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:12+0300
2024-05-14T17:40+0300
счетная палата
россия
совфед
борис ковальчук
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение утвердить Бориса Ковальчука на пост председателя счетной палаты России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что решение было принято единогласно.Юрист по образованию, Борис Ковальчук в 2006 году был назначен помощником первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Затем два года возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом" на позицию заместителя генерального директора по развитию (глава госкорпорации в то время - Сергей Кириенко). Затем Ковальчук был назначен председателя правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ныне ПАО "Интер РАО").Процедура назначения главы Счетной Палаты такова: члены Совфеда формируют и затем отправляют список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его фамилию на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
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счетная палата, россия, совфед, борис ковальчук
Счетная палата, РОССИЯ, Совфед, Борис Ковальчук
17:12 14.05.2024 (обновлено: 17:40 14.05.2024)
 
Совфед утвердил Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Совфед утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение утвердить Бориса Ковальчука на пост председателя счетной палаты России. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято единогласно.
Юрист по образованию, Борис Ковальчук в 2006 году был назначен помощником первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Затем два года возглавлял департамент приоритетных национальных проектов правительства. Позже перешел в "Росатом" на позицию заместителя генерального директора по развитию (глава госкорпорации в то время - Сергей Кириенко). Затем Ковальчук был назначен председателя правления ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ныне ПАО "Интер РАО").
Процедура назначения главы Счетной Палаты такова: члены Совфеда формируют и затем отправляют список кандидатур главе государства. Президент выбирает одного претендента и вносит его фамилию на утверждение сенаторам. Председатель назначается на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
 
Счетная палатаРОССИЯСовфедБорис Ковальчук
 
 
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