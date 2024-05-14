https://1prime.ru/20240514/sumy-848166181.html

Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией

Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией - 14.05.2024, ПРАЙМ

Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией

Власти Сумской области на севере Украины начали эвакуацию у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T20:09+0300

2024-05-14T20:09+0300

2024-05-14T20:09+0300

спецоперация на украине

украина

эвакуация

украинцы

румынско-украинская граница

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Власти Сумской области на севере Украины начали эвакуацию у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх. "По предложению военного командования было рекомендовано провести эвакуацию. У нас с прошлого года идет 5-километровая зона... сейчас это 10-километровая зона для Белополья... им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", — заявил Артюх в эфире украинского новостного телемарафона. Днем ранее Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области. Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Путин отметил, что СВО – это вынужденная мера, а риски в сфере безопасности создали такие, что другими способами реагировать было невозможно. Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе. Но в ответ сталкивалась либо с обманом, либо с попытками давления и шантажа. Несмотря на протесты Москвы, альянс неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847409340.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, эвакуация, украинцы, румынско-украинская граница