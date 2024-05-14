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Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией
Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией - 14.05.2024, ПРАЙМ
Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией
Власти Сумской области на севере Украины начали эвакуацию у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T20:09+0300
2024-05-14T20:09+0300
спецоперация на украине
украина
эвакуация
украинцы
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Власти Сумской области на севере Украины начали эвакуацию у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх. "По предложению военного командования было рекомендовано провести эвакуацию. У нас с прошлого года идет 5-километровая зона... сейчас это 10-километровая зона для Белополья... им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", — заявил Артюх в эфире украинского новостного телемарафона. Днем ранее Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области. Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Путин отметил, что СВО – это вынужденная мера, а риски в сфере безопасности создали такие, что другими способами реагировать было невозможно. Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе. Но в ответ сталкивалась либо с обманом, либо с попытками давления и шантажа. Несмотря на протесты Москвы, альянс неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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украина, эвакуация, украинцы, румынско-украинская граница
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, эвакуация, украинцы, румынско-украинская граница
20:09 14.05.2024
 
Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию у границы с Россией

Власти Сумской области Украины начали эвакуацию в 10 км от границы с Россией

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Власти Сумской области на севере Украины начали эвакуацию у границы с Россией, заявил глава местной областной военной администрации Владимир Артюх.
"По предложению военного командования было рекомендовано провести эвакуацию. У нас с прошлого года идет 5-километровая зона... сейчас это 10-километровая зона для Белополья... им было рекомендовано осуществить эвакуацию населения", — заявил Артюх в эфире украинского новостного телемарафона.
Днем ранее Артюх заявил о начале эвакуации в двух районах Сумской области.
Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью, по словам президента РФ Владимира Путина, является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Путин отметил, что СВО – это вынужденная мера, а риски в сфере безопасности создали такие, что другими способами реагировать было невозможно.
Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе. Но в ответ сталкивалась либо с обманом, либо с попытками давления и шантажа. Несмотря на протесты Москвы, альянс неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАэвакуацияукраинцырумынско-украинская граница
 
 
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