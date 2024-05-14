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Подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу и военному аэродрому в Умани

Подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу и военному аэродрому в Умани - 14.05.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу и военному аэродрому в Умани

Вооруженные силы России нанесли удары по военному аэродрому и заводу, который обслуживал военную технику, в Умани Черкасской области. Об этом РИА Новости... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T07:08+0300

2024-05-14T07:08+0300

2024-05-14T07:16+0300

спецоперация на украине

вс россии

удар

аэродром

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли удары по военному аэродрому и заводу, который обслуживал военную технику, в Умани Черкасской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию своих коллег. "Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам, под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт", - рассказал подпольщик. При этом он подчеркнул, что самое важное - это удар по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но также и истребители Су-27, адаптированные под ракеты НАТО. Согласно информации подполья, в 0:40 удар пришелся в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники "Уманьферммаш", на котором ремонтируют и хранят военную технику, главным образом гусеничную. По словам Лебедева, "взрыв описывают как очень мощный". Также он сообщил , что в 0:55 и 1:05 были слышны два взрыва на аэродроме в стороне села Родниковка под Уманью, а после взрывов "более часа была слышна детонация". В настоящий момент, по рассказу Лебедева, "район аэродрома оцеплен, идут поквартирные обходы СБУ в микрорайонах ДОСы и Слободка". Вместе с тем он отметил, что "последние четыре дня из Кировоградской и Николаевской областей идут регулярные сообщения о пролетах самолетов в сторону Херсона с севера и северо-запада, где находится Умань".

https://1prime.ru/20240513/svo-848096142.html

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вс россии, удар, аэродром