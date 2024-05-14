https://1prime.ru/20240514/svo-848131661.html
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове - 14.05.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове
ВС России нанесли удар по району в Харькове, где размещен пункт временной дислокации полиции. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T07:57+0300
2024-05-14T07:57+0300
2024-05-14T08:04+0300
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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по району в Харькове, где размещен пункт временной дислокации полиции. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию своих коллег. По его словам, около шести часов утра из Харькова пришло сообщение "о двух тяжелых прилетах". Из харьковских полицейских, по данным местного сопротивления, формируют военные батальоны и отсылают их на восток. "Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", - уточнил Лебедев. Согласно информации подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) выехали семь машин скорой помощи. В 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны под Харьковом, где было зафиксировано скопления личного состава, отметил подпольщик. "Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", - добавил Лебедев.
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вс россии, удар, харьков
Спецоперация на Украине, ВС России, удар, ХАРЬКОВ
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове
Подполье: ВС России нанесли удар по району пункта дислокации полиции в Харькове
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по району в Харькове, где размещен пункт временной дислокации полиции. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию своих коллег.
По его словам, около шести часов утра из Харькова пришло сообщение "о двух тяжелых прилетах". Из харьковских полицейских, по данным местного сопротивления, формируют военные батальоны и отсылают их на восток.
"Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", - уточнил Лебедев.
Согласно информации подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) выехали семь машин скорой помощи.
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В 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны под Харьковом, где было зафиксировано скопления личного состава, отметил подпольщик.
"Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", - добавил Лебедев.