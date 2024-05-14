Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове - 14.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240514/svo-848131661.html
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове - 14.05.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове
ВС России нанесли удар по району в Харькове, где размещен пункт временной дислокации полиции. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T07:57+0300
2024-05-14T08:04+0300
спецоперация на украине
вс россии
удар
харьков
https://cdnn.1prime.ru/img/83030/18/830301848_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7fd646788684d11129a741cc008b226c.jpg
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по району в Харькове, где размещен пункт временной дислокации полиции. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию своих коллег. По его словам, около шести часов утра из Харькова пришло сообщение "о двух тяжелых прилетах". Из харьковских полицейских, по данным местного сопротивления, формируют военные батальоны и отсылают их на восток. "Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", - уточнил Лебедев. Согласно информации подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) выехали семь машин скорой помощи. В 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны под Харьковом, где было зафиксировано скопления личного состава, отметил подпольщик. "Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", - добавил Лебедев.
https://1prime.ru/20240514/svo-848130288.html
харьков
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83030/18/830301848_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b17f09ddd6aa22901645032c973e892c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вс россии, удар, харьков
Спецоперация на Украине, ВС России, удар, ХАРЬКОВ
07:57 14.05.2024 (обновлено: 08:04 14.05.2024)
 
Подполье сообщило об ударе по полицейским в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по району пункта дислокации полиции в Харькове

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция Украины
Полиция Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. ВС России нанесли удар по району в Харькове, где размещен пункт временной дислокации полиции. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию своих коллег.
По его словам, около шести часов утра из Харькова пришло сообщение "о двух тяжелых прилетах". Из харьковских полицейских, по данным местного сопротивления, формируют военные батальоны и отсылают их на восток.
"Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы", - уточнил Лебедев.
Согласно информации подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) выехали семь машин скорой помощи.
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
"Солнцепеки" уничтожили опорные пункты ВСУ у Часова Яра
05:37
В 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны под Харьковом, где было зафиксировано скопления личного состава, отметил подпольщик.
"Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", - добавил Лебедев.
 
Спецоперация на УкраинеВС РоссииударХАРЬКОВ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала