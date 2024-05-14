https://1prime.ru/20240514/svo-848138111.html

"Путин не устал". Запад снова принес Киеву плохие новости

"Путин не устал". Запад снова принес Киеву плохие новости - 14.05.2024, ПРАЙМ

"Путин не устал". Запад снова принес Киеву плохие новости

Новости для Украины все хуже с каждым днем. Российские войска продвигаются по всей линии фронта, а ВСУ не могут укрепить приграничные районы. Более того, мир... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T11:16+0300

2024-05-14T11:16+0300

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спецоперация на украине

вс россии

наступление

украина

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МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Новости для Украины все хуже с каждым днем. Российские войска продвигаются по всей линии фронта, а ВСУ не могут укрепить приграничные районы. Более того, мир хочет скорейшего прекращения конфликта: США не торопятся с помощью, а западная общественность устала, пишет в материале для СNN обозреватель Ник Пэтон Уолш."Россия не просто медленно продвигается в одном месте; похоже, что она продвигается в четырех, по всей линии фронта", - констатирует обозреватель.По его мнению, самую большую тревогу сегодня вызывает северная граница у Харькова, ведь россияне пересекли эту границу в нескольких местах и заняли девять населенных пунктов. Причем продвижение российских войск на этом участке, "возможно, стало самым быстрым с первых дней конфликта", предполагает Уолш.Далее он, время от времени срываясь на паникерские интонации, описывает ситуации на других участках фронта, на которых, по его же словам, "прогресс в Харьковской области повторился в изнурительных боях, в которых внезапно были отмечены новые успехи России".Это должно стать самой большой причиной для беспокойства Киева, назидательно советует Уолш, отмечая, что президент Украины Владимир Зеленский неизбежно встанет перед неприятный выбором, куда направить ограниченные ресурсы и чем пожертвовать.По всем направлениям новости для Киева плохие: "это просто растущее бедствие", - делает Уолш промежуточный вывод и тут же упоминает о еще одной серьезной проблеме: весь мир устал от конфликта.И эту усталость, по словам обозревателя, не могут преодолеть ни резкие заявления лидеров Европы, ни поездки в Киев высокопоставленных чиновников США. "Мир хотел бы прекратить конфликт на Украине", - утверждает обозреватель, после чего переходит уже к заключительному выводу."Новости не просто плохие, они ухудшаются с каждым днем. Земля на линии фронта подсыхает, приближается сезон атак. Россия набирает обороты, которых не было с марта 2022 года. Украине приходится признать, насколько плоха ситуация на самом деле. Возможно, большая часть мира устала от этого конфликта, но Путин — нет", - заключает Уолш.

https://1prime.ru/20240513/svo-848107472.html

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вс россии, наступление, украина