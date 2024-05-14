https://1prime.ru/20240514/svo-848155556.html

Победа с минимумом потерь. Белоусов опроверг новую мобилизацию

Победа с минимумом потерь. Белоусов опроверг новую мобилизацию - 14.05.2024, ПРАЙМ

Победа с минимумом потерь. Белоусов опроверг новую мобилизацию

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал на пленарном заседании Совфеда ключевую задачу специальной военной операции. И при этом отдельно... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T15:27+0300

2024-05-14T15:27+0300

2024-05-14T15:52+0300

спецоперация на украине

сво

андрей белоусов

минобороны рф

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов назвал на пленарном заседании Совфеда ключевую задачу специальной военной операции. И при этом отдельно уточнил, что речь о мобилизации не идет."Ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", - заявил Белоусов. Ещё один важный вопрос, на который он указал, - комплектование Вооруженных сил. "Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идёт о мобилизации или чрезвычайных мерах, речь идёт о плановых мерах", - уточнил он. Седьмого мая правительство Михаила Мишустина сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом России. 12 мая Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, а Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.При участии Шойгу в 1994 году было создано МЧС России, которым он руководил до 2012 года. На этом посту он неоднократно признавался самым популярным министром. В Минобороны он сменил Анатолия Сердюкова.Андрей Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240514/belousov-848152827.html

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сво, андрей белоусов, минобороны рф