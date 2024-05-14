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Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР
Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР - 14.05.2024, ПРАЙМ
Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР
Президент США Джо Байден не считает, что очередные торговые ограничения американской администрации в отношении Китая приведут к международному конфликту, но... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T21:25+0300
2024-05-14T21:25+0300
политика
сша
кнр
торговые ограничения
экспортные ограничения
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не считает, что очередные торговые ограничения американской администрации в отношении Китая приведут к международному конфликту, но ждет ответных мер со стороны Пекина. "Я не думаю, что это приведет к какому-либо международному конфликту или чему-то подобному", — сообщил он в интервью Yahoo Finance, комментируя новые торговые ограничения США против КНР. При этом, как отметил глава американской администрации, Вашингтон ждет со стороны Пекина ответного роста тарифов на отдельных виды товаров.Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении 37 организаций из КНР за действия против национальной безопасности США.В частности, по данным минторга США, это относится к компаниям AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и другим организациям.
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сша, кнр, торговые ограничения, экспортные ограничения, джо байден
Политика, США, КНР, торговые ограничения, экспортные ограничения, Джо Байден
21:25 14.05.2024
 
Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР

Байден: ограничения США против КНР не приведут к международному конфликту

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не считает, что очередные торговые ограничения американской администрации в отношении Китая приведут к международному конфликту, но ждет ответных мер со стороны Пекина.
"Я не думаю, что это приведет к какому-либо международному конфликту или чему-то подобному", — сообщил он в интервью Yahoo Finance, комментируя новые торговые ограничения США против КНР.
При этом, как отметил глава американской администрации, Вашингтон ждет со стороны Пекина ответного роста тарифов на отдельных виды товаров.
Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении 37 организаций из КНР за действия против национальной безопасности США.
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
Вчера, 19:52
В частности, по данным минторга США, это относится к компаниям AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и другим организациям.
 
ПолитикаСШАКНРторговые ограниченияэкспортные ограниченияДжо Байден
 
 
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