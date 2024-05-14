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Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР
Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР - 14.05.2024, ПРАЙМ
Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР
Президент США Джо Байден не считает, что очередные торговые ограничения американской администрации в отношении Китая приведут к международному конфликту, но... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T21:25+0300
2024-05-14T21:25+0300
2024-05-14T21:25+0300
политика
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торговые ограничения
экспортные ограничения
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не считает, что очередные торговые ограничения американской администрации в отношении Китая приведут к международному конфликту, но ждет ответных мер со стороны Пекина. "Я не думаю, что это приведет к какому-либо международному конфликту или чему-то подобному", — сообщил он в интервью Yahoo Finance, комментируя новые торговые ограничения США против КНР. При этом, как отметил глава американской администрации, Вашингтон ждет со стороны Пекина ответного роста тарифов на отдельных виды товаров.Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении 37 организаций из КНР за действия против национальной безопасности США.В частности, по данным минторга США, это относится к компаниям AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и другим организациям.
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сша, кнр, торговые ограничения, экспортные ограничения, джо байден
Политика, США, КНР, торговые ограничения, экспортные ограничения, Джо Байден
Байден раскрыл последствия торговых ограничений против КНР
Байден: ограничения США против КНР не приведут к международному конфликту
ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не считает, что очередные торговые ограничения американской администрации в отношении Китая приведут к международному конфликту, но ждет ответных мер со стороны Пекина.
"Я не думаю, что это приведет к какому-либо международному конфликту или чему-то подобному", — сообщил он в интервью Yahoo Finance, комментируя новые торговые ограничения США против КНР.
При этом, как отметил глава американской администрации, Вашингтон ждет со стороны Пекина ответного роста тарифов на отдельных виды товаров.
Ранее США ввели экспортные ограничения в отношении 37 организаций из КНР за действия против национальной безопасности США.
В США надеются, что Китай не отреагирует жестко на их торговые ограничения
В частности, по данным минторга США, это относится к компаниям AEE Shenzhen Yidian Aviation Technology, Beijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment, Shenzhen Yidian Technology, China Electronics Technology Group Corporation Electronic и другим организациям.