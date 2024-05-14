https://1prime.ru/20240514/ukraina-848132696.html

Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте

Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте - 14.05.2024, ПРАЙМ

Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте

Без скорейших поставок западной военной помощи ВСУ будут продолжать терять территории, сообщает издание The New York Times. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T09:01+0300

2024-05-14T09:01+0300

2024-05-14T10:21+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Без скорейших поставок западной военной помощи ВСУ будут продолжать терять территории, сообщает издание The New York Times."Мы продолжим погибать и терять территории", — приводят журналисты слова неназванного украинского военного.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, по словам солдата, Вооруженные силы Украины подпускают российскую армию слишком близко на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах украинских солдат и прямым перестрелкам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

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россия, украина, всу