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Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте - 14.05.2024, ПРАЙМ
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте
Без скорейших поставок западной военной помощи ВСУ будут продолжать терять территории, сообщает издание The New York Times. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T09:01+0300
2024-05-14T10:21+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Без скорейших поставок западной военной помощи ВСУ будут продолжать терять территории, сообщает издание The New York Times."Мы продолжим погибать и терять территории", — приводят журналисты слова неназванного украинского военного.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, по словам солдата, Вооруженные силы Украины подпускают российскую армию слишком близко на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах украинских солдат и прямым перестрелкам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
09:01 14.05.2024 (обновлено: 10:21 14.05.2024)
 
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте

NYT: ВСУ признали, что будут и дальше терять территории

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Без скорейших поставок западной военной помощи ВСУ будут продолжать терять территории, сообщает издание The New York Times.
"Мы продолжим погибать и терять территории", — приводят журналисты слова неназванного украинского военного.
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Кроме того, по словам солдата, Вооруженные силы Украины подпускают российскую армию слишком близко на поле боя, что приводит к большим потерям в рядах украинских солдат и прямым перестрелкам.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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"С территории стран НАТО". В Германии захотели сбивать российские ракеты
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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