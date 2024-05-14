https://1prime.ru/20240514/ukraina-848136285.html
"Станут решающими". В Британии предупредили Киев о грядущей катастрофе
"Станут решающими". В Британии предупредили Киев о грядущей катастрофе - 14.05.2024, ПРАЙМ
"Станут решающими". В Британии предупредили Киев о грядущей катастрофе
С учетом ситуации в Харьковской области грядущие недели станут для Украины решающими, сообщает британское издание Times. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T10:41+0300
2024-05-14T10:41+0300
2024-05-14T10:57+0300
россия
украина
всу
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. С учетом ситуации в Харьковской области грядущие недели станут для Украины решающими, сообщает британское издание Times. В своей статье авторы рассуждают, сможет ли западная военная помощь Украине повернуть ситуацию на фронте в пользу ВСУ, если он придет вовремя. Более того, возникает вопросы, смогут ли расположенные ближе всего к Украине европейские страны расстаться со своими системами ПВО Patriot.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГазета отмечает, что Польша и Испания могут утверждать, что доставка систем Partiot из хранилища в США уже должны были осуществить. Тем не менее, по информации издания, "реальность такова, что теперь это займет слишком много времени".Кроме того, газета пишет, что до прибытия истребителей F-16 Украине придется обходиться без них еще "месяцы". Более того, по данным газеты, подготовка инженеров и проблемы с логистикой оказываются гораздо более сложными, чем подготовка самих пилотов.Таким образом, все это приводит к тому, что ряды украинских солдат рядеют, а для украиснких генералов выбор, куда отправлять военных, стал еще сложнее.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
https://1prime.ru/20240514/ukraina-848132696.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Спецоперация на Украине
"Станут решающими". В Британии предупредили Киев о грядущей катастрофе
Times: следующие несколько недель станут решающими для Украины
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
С учетом ситуации в Харьковской области грядущие недели станут для Украины решающими, сообщает британское издание Times
.
В своей статье авторы рассуждают, сможет ли западная военная помощь Украине повернуть ситуацию на фронте в пользу ВСУ, если он придет вовремя. Более того, возникает вопросы, смогут ли расположенные ближе всего к Украине европейские страны расстаться со своими системами ПВО Patriot.
Газета отмечает, что Польша и Испания могут утверждать, что доставка систем Partiot из хранилища в США уже должны были осуществить. Тем не менее, по информации издания, "реальность такова, что теперь это займет слишком много времени".
Кроме того, газета пишет, что до прибытия истребителей F-16 Украине придется обходиться без них еще "месяцы". Более того, по данным газеты, подготовка инженеров и проблемы с логистикой оказываются гораздо более сложными, чем подготовка самих пилотов.
Так будет продолжаться. В ВСУ сделали неожиданное признание о фронте
Таким образом, все это приводит к тому, что ряды украинских солдат рядеют, а для украиснких генералов выбор, куда отправлять военных, стал еще сложнее.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
В ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.