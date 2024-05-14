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Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска - 14.05.2024, ПРАЙМ
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска
Украина готовится к решающей битве, так как ВС России усилили давление на Харьков, пишет издание Politico. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T12:44+0300
2024-05-14T12:44+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Украина готовится к решающей битве, так как ВС России усилили давление на Харьков, пишет издание Politico."На второй по величине город Украины Харьков с окрестностями наступает волна российских войск. По некоторым признакам, предстоит решающая битва, которая может предопределить исход всего противостояния", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, Россия сосредоточится на наступлении в Харькове. Ожидается применение обычного огня, бомбардировок и ракетных ударов, чтобы создать благоприятные условия для крупномасштабного наступления позже.Еще один риск для Украины заключается в возможной попытке России наступить на территорию вокруг Киева. Украинские власти планируют укрепить оборону Киева, направляя пять из десяти новых бригад на защиту столицы, заключили в публикации.Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Началось. Украину ждет решающая битва — к Киеву уже стягивают войска
Politico: ВСУ направят пять из десяти новых бригад на защиту Киева
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ.
Украина готовится к решающей битве, так как ВС России усилили давление на Харьков, пишет
издание Politico.
"На второй по величине город Украины Харьков с окрестностями наступает волна российских войск. По некоторым признакам, предстоит решающая битва, которая может предопределить исход всего противостояния", — говорится в публикации.
Согласно изданию, Россия сосредоточится на наступлении в Харькове. Ожидается применение обычного огня, бомбардировок и ракетных ударов, чтобы создать благоприятные условия для крупномасштабного наступления позже.
Еще один риск для Украины заключается в возможной попытке России наступить на территорию вокруг Киева. Украинские власти планируют укрепить оборону Киева, направляя пять из десяти новых бригад на защиту столицы, заключили в публикации.
Ранее Минобороны России сообщало, что военные группировки войск "Север" за минувшие сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Главноком ВСУ Александр Сырский ранее также заявлял о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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