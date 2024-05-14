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Le Monde: новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Le Monde: новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву
Le Monde: новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву - 14.05.2024, ПРАЙМ
Le Monde: новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву
Новобранцы в ВСУ выразили свое беспокойство о возможности быть "пожертвованными" на передовой за неизвестные им населенные пункты, пишет французское издание Le... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T16:59+0300
2024-05-14T16:59+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новобранцы в ВСУ выразили свое беспокойство о возможности быть "пожертвованными" на передовой за неизвестные им населенные пункты, пишет французское издание Le Monde."Мобилизованные боятся, что их "принесут в жертву за донбасскую деревню, о которой они никогда не слышали", — об этом изданию заявил заместитель командира батальона 5-й бригады ВСУ с позывным "Сид".Украина находится в состоянии военного положения с февраля 2022 года. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. По информации издания Time, украинские вооруженные силы испытывают серьезный дефицит бойцов, поэтому военкоматы вынуждены призывать людей среднего возраста.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
16:59 14.05.2024
 
Le Monde: новобранцы на Украине боятся, что их принесут в жертву

Le Monde: новобранцы в ВСУ боятся быть "принесенными в жертву" за неизвестные им деревни

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Новобранцы в ВСУ выразили свое беспокойство о возможности быть "пожертвованными" на передовой за неизвестные им населенные пункты, пишет французское издание Le Monde.
"Мобилизованные боятся, что их "принесут в жертву за донбасскую деревню, о которой они никогда не слышали", — об этом изданию заявил заместитель командира батальона 5-й бригады ВСУ с позывным "Сид".
Украина находится в состоянии военного положения с февраля 2022 года. В связи с этим мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. По информации издания Time, украинские вооруженные силы испытывают серьезный дефицит бойцов, поэтому военкоматы вынуждены призывать людей среднего возраста.
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