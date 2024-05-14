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На Украине выяснили, довольны ли жизнью уехавшие украинцы - 14.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине выяснили, довольны ли жизнью уехавшие украинцы
На Украине выяснили, довольны ли жизнью уехавшие украинцы - 14.05.2024, ПРАЙМ
На Украине выяснили, довольны ли жизнью уехавшие украинцы
Большинство граждан Украины, переехавших в ФРГ, Польшу и Чехию, довольны жизнью в новой стране, только треть из них не планирует получать новое гражданство,... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T18:54+0300
2024-05-14T18:55+0300
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Большинство граждан Украины, переехавших в ФРГ, Польшу и Чехию, довольны жизнью в новой стране, только треть из них не планирует получать новое гражданство, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос проводился с 20 по 26 апреля методом онлайн интервью среди граждан Украины, переехавших в Германию, Польшу и Чехию. В нем участвовал 801 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 3,5%. Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте института во вторник, 66% опрошенных полностью довольны или "скорее довольны" жизнью в новой стране, не удовлетворены — 26% опрошенных и еще 8 % затруднились с ответом. При этом, только 34% респондентов не планируют обживаться в новой стране и получать гражданство, тогда как 19% либо уже получили новое, либо подали необходимые документы. Еще 45% респондентов заявили о желании получить гражданство приютившей их страны. Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федеральное ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в ФРГ за прошедший год прибыли свыше 250 тысяч беженцев с Украины, и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан. Представитель МВД Чехии Гана Мала ранее заявила, что в республике проживают под временной зашитой 94,6 тысячи украинских мужчин. По оценкам министерства внутренних дел и администрации Польши, в стране проживают около миллиона граждан Украины со статусом беженцев.
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украина, беженцы, украинские беженцы, европа
Экономика, УКРАИНА, беженцы, украинские беженцы, ЕВРОПА
18:54 14.05.2024 (обновлено: 18:55 14.05.2024)
 
На Украине выяснили, довольны ли жизнью уехавшие украинцы

Опрос: большинство уехавших в ЕС украинцев довольны жизнью в новой стране

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Большинство граждан Украины, переехавших в ФРГ, Польшу и Чехию, довольны жизнью в новой стране, только треть из них не планирует получать новое гражданство, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Опрос проводился с 20 по 26 апреля методом онлайн интервью среди граждан Украины, переехавших в Германию, Польшу и Чехию. В нем участвовал 801 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 3,5%.
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте института во вторник, 66% опрошенных полностью довольны или "скорее довольны" жизнью в новой стране, не удовлетворены — 26% опрошенных и еще 8 % затруднились с ответом.
При этом, только 34% респондентов не планируют обживаться в новой стране и получать гражданство, тогда как 19% либо уже получили новое, либо подали необходимые документы. Еще 45% респондентов заявили о желании получить гражданство приютившей их страны.
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17:32
Ранее издание Spiegel со ссылкой на ответ Федеральное ведомства по делам миграции и беженцев Германии (Bamf) сообщило, что в ФРГ за прошедший год прибыли свыше 250 тысяч беженцев с Украины, и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.
Представитель МВД Чехии Гана Мала ранее заявила, что в республике проживают под временной зашитой 94,6 тысячи украинских мужчин.
По оценкам министерства внутренних дел и администрации Польши, в стране проживают около миллиона граждан Украины со статусом беженцев.
 
ЭкономикаУКРАИНАбеженцыукраинские беженцыЕВРОПА
 
 
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