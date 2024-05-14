https://1prime.ru/20240514/uran-848130116.html
Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США
Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США - 14.05.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США
Запрет на импорт в США урана из России ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T05:31+0300
2024-05-14T05:31+0300
2024-05-14T05:32+0300
экономика
анатолий антонов
уран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Запрет на импорт в США урана из России ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное - навредить нашей стране", - говорится в комментарии Антонова, текст которого распространила российская дипмиссия. Так посол отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт в США российского урана. "Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС - ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции", - заявил высокопоставленный дипломат. Посол подчеркнул, что "не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике". "Интересы потребителей к российскому качественному и высококонкурентному сырью здесь просто игнорируются. Немаловажно и то, что без нашей урановой продукции многие хваленые "зеленые" проекты могут провалиться", - отметил он. По его словам, "санкционная политика администрации не приносит нужных результатов". "Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз", - заявил Антонов. "Поставить на колени отечественные профильные компании не получится. Они просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах - так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам", - подчеркнул посол.
https://1prime.ru/20240510/uran-848046098.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_a140916123e85d488aba7cf75b8dc6b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий антонов, уран, сша
Экономика, Анатолий Антонов, уран, США
Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США
Антонов: запрет на уран из России ударит по США, а РФ реализует сырье другим
МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Запрет на импорт в США урана из России ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное - навредить нашей стране", - говорится в комментарии Антонова, текст которого распространила российская дипмиссия.
Так посол отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт в США российского урана.
"Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС - ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции", - заявил высокопоставленный дипломат.
Centrus попросит власти США не запрещать ей импорт российского урана
Посол подчеркнул, что "не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике".
"Интересы потребителей к российскому качественному и высококонкурентному сырью здесь просто игнорируются. Немаловажно и то, что без нашей урановой продукции многие хваленые "зеленые" проекты могут провалиться", - отметил он.
По его словам, "санкционная политика администрации не приносит нужных результатов".
"Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз", - заявил Антонов.
"Поставить на колени отечественные профильные компании не получится. Они просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах - так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам", - подчеркнул посол.