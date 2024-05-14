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Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США

Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США - 14.05.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов оценил последствия запрета на импорт российского урана в США

Запрет на импорт в США урана из России ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T05:31+0300

2024-05-14T05:31+0300

2024-05-14T05:32+0300

экономика

анатолий антонов

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Запрет на импорт в США урана из России ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное - навредить нашей стране", - говорится в комментарии Антонова, текст которого распространила российская дипмиссия. Так посол отреагировал на подписание президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорт в США российского урана. "Администрация продолжает провальную линию нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад - не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС - ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции", - заявил высокопоставленный дипломат. Посол подчеркнул, что "не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб своей экономике". "Интересы потребителей к российскому качественному и высококонкурентному сырью здесь просто игнорируются. Немаловажно и то, что без нашей урановой продукции многие хваленые "зеленые" проекты могут провалиться", - отметил он. По его словам, "санкционная политика администрации не приносит нужных результатов". "Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз", - заявил Антонов. "Поставить на колени отечественные профильные компании не получится. Они просто ускорят реализацию многочисленных проектов в других странах - так же надежно, безопасно и выгодно. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам", - подчеркнул посол.

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анатолий антонов, уран, сша