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Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России - 14.05.2024, ПРАЙМ
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Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России
Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России - 14.05.2024, ПРАЙМ
Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России
Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп. | 14.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-14T17:24+0300
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп."Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это решение ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах.
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сша, уран, новости
Энергетика, США, уран, Новости
17:24 14.05.2024 (обновлено: 17:31 14.05.2024)
 
Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России

Госдеп: запрет США на импорт урана из России начнет действовать с 12 августа

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп.
"Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это решение ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
"Росатом" назвал закон США об импорте урана дискриминационным и нерыночным
15:33
 
ЭнергетикаСШАуранНовости
 
 
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