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Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России

Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России - 14.05.2024, ПРАЙМ

Госдеп рассказал, когда начнет действовать запрет на импорт урана из России

Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп. | 14.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-14T17:24+0300

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил во вторник госдеп."Двухпартийный закон запрещает импорт российского урана в США с 12 августа 2024 года до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении ведомства.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это решение ударит по самим Штатам, а РФ реализует свои проекты в других странах.

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