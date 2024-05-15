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Россиян научили, как найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Россиян научили, как найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом
Россиян научили, как найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом - 15.05.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом
Mitsubishi Pajero Sport является выгодным вариантом рамного внедорожника с пробегом, доступный по цене до двух миллионов рублей, заявил эксперт издания "За... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:07+0300
2024-05-15T10:32+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Mitsubishi Pajero Sport является выгодным вариантом рамного внедорожника с пробегом, доступный по цене до двух миллионов рублей, заявил эксперт издания "За рулем" Александр Виноградов.Согласно эксперту, автомобили этой модели были выпущены в 2014 году. Он может не иметь такого престижа, как Toyota Land Cruiser, но все же вынослив и хорошо справляется с бездорожьем."Самый популярный двигатель – это турбодизель 2.5 мощностью 178 л.с. В целом агрегат надежен, но мелкими недочетами может докучать",— заметил Виноградов.Он также отметил, что автомобиль достойно проявляет себя с точки зрения техники, однако внутренняя часть салона сделана из жесткого пластика и может неприятно скрипеть, а также возможны проявления коррозии после некоторого времени использования.Кроме того, ремень ГРМ должен заменяться каждые 60 тысяч км, а не 90 тысяч км, как рекомендуется. Также возможен свист при запуске холодного двигателя из-за дефекта муфты вентилятора, заключил эксперт.
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россия, авто, новости, mitsubishi
РОССИЯ, Авто, Новости, Mitsubishi
10:07 15.05.2024 (обновлено: 10:32 15.05.2024)
 
Россиян научили, как найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом

Эксперт "За рулем" помог найти хороший Mitsubishi Pajero Sport с пробегом

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк#Открылся Московский международный автосалон
#Открылся Московский международный автосалон - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Mitsubishi Pajero Sport является выгодным вариантом рамного внедорожника с пробегом, доступный по цене до двух миллионов рублей, заявил эксперт издания "За рулем" Александр Виноградов.
Согласно эксперту, автомобили этой модели были выпущены в 2014 году. Он может не иметь такого престижа, как Toyota Land Cruiser, но все же вынослив и хорошо справляется с бездорожьем.
"Самый популярный двигатель – это турбодизель 2.5 мощностью 178 л.с. В целом агрегат надежен, но мелкими недочетами может докучать",— заметил Виноградов.
Он также отметил, что автомобиль достойно проявляет себя с точки зрения техники, однако внутренняя часть салона сделана из жесткого пластика и может неприятно скрипеть, а также возможны проявления коррозии после некоторого времени использования.
Кроме того, ремень ГРМ должен заменяться каждые 60 тысяч км, а не 90 тысяч км, как рекомендуется. Также возможен свист при запуске холодного двигателя из-за дефекта муфты вентилятора, заключил эксперт.
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