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Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области
Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области - 15.05.2024, ПРАЙМ
Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области
На топливной базе в Ростовской области при атаке двух дронов произошли взрывы, это не привело к возгоранию горючего, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T07:13+0300
2024-05-15T07:13+0300
2024-05-15T07:13+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На топливной базе в Ростовской области при атаке двух дронов произошли взрывы, это не привело к возгоранию горючего, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.Инцидент произошел утром в среду. По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет. "Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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ростовская область
Спецоперация на Украине, Ростовская область
Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области
На топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух БПЛА произошли взрывы
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На топливной базе в Ростовской области при атаке двух дронов произошли взрывы, это не привело к возгоранию горючего, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел утром в среду. По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет.
"Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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