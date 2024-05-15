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Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области

Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области - 15.05.2024, ПРАЙМ

Дроны пытались атаковать топливную базу в Ростовской области

На топливной базе в Ростовской области при атаке двух дронов произошли взрывы, это не привело к возгоранию горючего, сообщил губернатор Василий Голубев в своем... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T07:13+0300

2024-05-15T07:13+0300

2024-05-15T07:13+0300

спецоперация на украине

ростовская область

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На топливной базе в Ростовской области при атаке двух дронов произошли взрывы, это не привело к возгоранию горючего, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.Инцидент произошел утром в среду. По словам губернатора, пострадавших в результате инцидента нет. "Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240505/bespilotniki-847919415.html

ростовская область

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ростовская область