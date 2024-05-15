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"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе - 15.05.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе

"Яндекс Маркет" запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep, сейчас под ним представлены сапборды, а в будущем планируется расширить... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:27+0300

2024-05-15T13:27+0300

2024-05-15T13:27+0300

бренд

яндекс маркет

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep, сейчас под ним представлены сапборды, а в будущем планируется расширить линейку товары для туризма и кемпинга, сообщает маркетплейс."На "Яндекс Маркете" теперь можно заказать товары для отдыха и спорта Outstep. Это новый бренд сервиса, под которым он начал выпускать продукцию для широкой аудитории - от любителей до профессионалов... Уже сейчас на маркетплейсе доступны сапборды, в будущем в ассортименте Outstep появятся товары для туризма и кемпинга", - говорится в сообщении.Отмечается, что товары бренда производятся в России и Китае. При этом все сапборды проходят на производстве трёхдневный тест на прочность."Сервис планирует расширять ассортимент Outstep как для летнего сезона, так и для зимнего", - добавили в компании.По их словам, популярность подобных товаров среди покупателей растёт. Так, например, на маркетплейсе спрос на товары для туризма и отдыха на природе по итогам прошлого года увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом.

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бренд, яндекс маркет