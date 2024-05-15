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"Наивно". Президент Чехии выступил с неожиданным заявлением по Украине - 15.05.2024, ПРАЙМ
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"Наивно". Президент Чехии выступил с неожиданным заявлением по Украине
"Наивно". Президент Чехии выступил с неожиданным заявлением по Украине - 15.05.2024, ПРАЙМ
"Наивно". Президент Чехии выступил с неожиданным заявлением по Украине
Необходимо прекратить боевые действия на украине и начать переговоры, заявил в беседе с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:24+0300
2024-05-15T11:24+0300
спецоперация на украине
чехия
петр павел
украина
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Необходимо прекратить боевые действия на украине и начать переговоры, заявил в беседе с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел.Ему задали вопрос, должна ли Украина начать мирные переговоры с Россией. Павел ответил, что вооруженный конфликт нужно прекратить, а затем обсудить будущие догогворенности."Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", - пояснил президент Чехии.Он добавил, что утверждения о возможности Украины вернуть утраченные территории - наивны.
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чехия, петр павел, украина
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, Петр Павел, УКРАИНА
11:24 15.05.2024
 
"Наивно". Президент Чехии выступил с неожиданным заявлением по Украине

Sky: президент Чехии счел необходимым остановить боевые действия на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Необходимо прекратить боевые действия на украине и начать переговоры, заявил в беседе с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел.
Ему задали вопрос, должна ли Украина начать мирные переговоры с Россией. Павел ответил, что вооруженный конфликт нужно прекратить, а затем обсудить будущие догогворенности.
"Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения", - пояснил президент Чехии.
Он добавил, что утверждения о возможности Украины вернуть утраченные территории - наивны.
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Спецоперация на УкраинеЧЕХИЯПетр ПавелУКРАИНА
 
 
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