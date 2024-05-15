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Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3 - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3
Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3 - 15.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3
Компания GAC Motor сертифицировала в России кроссовер GS3 нового поколения, продажи которого начнутся в мае этого года, передает Telegram-канал "Китайские... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:41+0300
2024-05-15T11:47+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Компания GAC Motor сертифицировала в России кроссовер GS3 нового поколения, продажи которого начнутся в мае этого года, передает Telegram-канал "Китайские автомобили".Отмечается, что автомобиль будет оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., семидиапазонным "роботом" и передним приводом. Он также сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦена новинки в России пока неизвестна, но в Китае цена на него начинается с 1,1 миллиона рублей. При ипользовании схемы параллельного импорта цена в России достигала трех миллионов.Кроссовер GS3 дебютировал в Китае в конце 2022 года, он меет увеличенную длину в 4,4 метра. Автомобиль получил "агрессивный" и угловатый дизайн, а также большие бамперы и скрытые дверные ручки.Кроме того, СМИ сообщали, что в салоне автомобиля будет цифровая приборная панель, диагональ которой в топовых версиях достигает семи дюймов, и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Кроссовер также оснащен трехспицевым рулевым колесом и миниатюрным джойстиком переключения передач.
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россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
11:41 15.05.2024 (обновлено: 11:47 15.05.2024)
 
Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3

"Китайские автомобили": продажи кроссовера GAC GS3 в РФ стартуют в мае 2024 года

CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)Кроссовер GAC GS3 200T
Кроссовер GAC GS3 200T - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Компания GAC Motor сертифицировала в России кроссовер GS3 нового поколения, продажи которого начнутся в мае этого года, передает Telegram-канал "Китайские автомобили".
Отмечается, что автомобиль будет оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., семидиапазонным "роботом" и передним приводом. Он также сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Цена новинки в России пока неизвестна, но в Китае цена на него начинается с 1,1 миллиона рублей. При ипользовании схемы параллельного импорта цена в России достигала трех миллионов.
Кроссовер GS3 дебютировал в Китае в конце 2022 года, он меет увеличенную длину в 4,4 метра. Автомобиль получил "агрессивный" и угловатый дизайн, а также большие бамперы и скрытые дверные ручки.
Кроме того, СМИ сообщали, что в салоне автомобиля будет цифровая приборная панель, диагональ которой в топовых версиях достигает семи дюймов, и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Кроссовер также оснащен трехспицевым рулевым колесом и миниатюрным джойстиком переключения передач.
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