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Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3

Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3 - 15.05.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссовера GAC GS3

Компания GAC Motor сертифицировала в России кроссовер GS3 нового поколения, продажи которого начнутся в мае этого года, передает Telegram-канал "Китайские... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:41+0300

2024-05-15T11:41+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Компания GAC Motor сертифицировала в России кроссовер GS3 нового поколения, продажи которого начнутся в мае этого года, передает Telegram-канал "Китайские автомобили".Отмечается, что автомобиль будет оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., семидиапазонным "роботом" и передним приводом. Он также сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦена новинки в России пока неизвестна, но в Китае цена на него начинается с 1,1 миллиона рублей. При ипользовании схемы параллельного импорта цена в России достигала трех миллионов.Кроссовер GS3 дебютировал в Китае в конце 2022 года, он меет увеличенную длину в 4,4 метра. Автомобиль получил "агрессивный" и угловатый дизайн, а также большие бамперы и скрытые дверные ручки.Кроме того, СМИ сообщали, что в салоне автомобиля будет цифровая приборная панель, диагональ которой в топовых версиях достигает семи дюймов, и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Кроссовер также оснащен трехспицевым рулевым колесом и миниатюрным джойстиком переключения передач.

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россия, авто, новости