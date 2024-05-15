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Юристы объяснили, лишат ли прав за популярные лекарства из списка Минздрава - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Юристы объяснили, лишат ли прав за популярные лекарства из списка Минздрава
Юристы объяснили, лишат ли прав за популярные лекарства из списка Минздрава - 15.05.2024, ПРАЙМ
Юристы объяснили, лишат ли прав за популярные лекарства из списка Минздрава
Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:31+0300
2024-05-15T11:31+0300
авто
водительские права
гибдд
минздрав
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. Autonews.ru спросил юристов о том, какое наказание может теперь грозить водителям.Список, содержащий седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, при приеме которых запрещается управление транспортными средствами, представлен впервые. На семидесяти страницах перечислены две сотни препаратов: большинство из них популярны среди россиян и продаются в аптеках без рецепта. В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол. Этот препарат может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений.Основания опасаться санкций от ГИБДД у автомобилистов есть: это подтверждает судебная практика, отмечает Autonews.ru. Однако в Минздраве разъяснили, что опубликованный список лекарственных препаратов - это не законопроект, он не устанавливает какого-либо запрета, не предусматривает и наказаний. Таким образом, по оценкам опрошенных Autonews.ru юристов, выявление в организме подобных веществ не должно считаться причиной для лишения прав.Самые серьезные нарушения, за которые в России лишают водительских прав, предполагают наказание от 12 до 24 месяцев: оставление места аварии, передача руля лицу, находящемуся в алкогольном опьянении, авария с пострадавшими, от легкой до тяжелой степени.
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авто, водительские права, гибдд, минздрав
Авто, водительские права, ГИБДД, Минздрав
11:31 15.05.2024
 
Юристы объяснили, лишат ли прав за популярные лекарства из списка Минздрава

Autonews: Минздрав опубликовал список запрещенных лекарств при управлении авто

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД и грязная машина
Сотрудники ГИБДД и грязная машина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. В список попали популярные корвалол, валокордин, антигриппин и валерьянка. Autonews.ru спросил юристов о том, какое наказание может теперь грозить водителям.

Список, содержащий седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт, при приеме которых запрещается управление транспортными средствами, представлен впервые. На семидесяти страницах перечислены две сотни препаратов: большинство из них популярны среди россиян и продаются в аптеках без рецепта.

В перечень, в частности, попало множество спреев, отхаркивающих сиропов препаратов от простуды. Также указан и парацетамол. Этот препарат может вызвать головокружение, нечеткость зрения, нарушение когнитивных функций и координации движений.
Основания опасаться санкций от ГИБДД у автомобилистов есть: это подтверждает судебная практика, отмечает Autonews.ru. Однако в Минздраве разъяснили, что опубликованный список лекарственных препаратов - это не законопроект, он не устанавливает какого-либо запрета, не предусматривает и наказаний.
Таким образом, по оценкам опрошенных Autonews.ru юристов, выявление в организме подобных веществ не должно считаться причиной для лишения прав.

Самые серьезные нарушения, за которые в России лишают водительских прав, предполагают наказание от 12 до 24 месяцев: оставление места аварии, передача руля лицу, находящемуся в алкогольном опьянении, авария с пострадавшими, от легкой до тяжелой степени.
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