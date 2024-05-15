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Honda и IBM могут начать вместе разрабатывать полупроводники и ПО для машин - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Honda и IBM могут начать вместе разрабатывать полупроводники и ПО для машин
Honda и IBM могут начать вместе разрабатывать полупроводники и ПО для машин - 15.05.2024, ПРАЙМ
Honda и IBM могут начать вместе разрабатывать полупроводники и ПО для машин
Один из ведущих в Японии автопроизводителей Honda Motor объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с американской IBM Corp для сотрудничества в сфере... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T08:49+0300
2024-05-15T08:49+0300
honda
ibm
полупроводники
по
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ТОКИО, 15 мая – ПРАЙМ. Один из ведущих в Японии автопроизводителей Honda Motor объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с американской IBM Corp для сотрудничества в сфере исследований и разработки компьютерных технологий следующего поколения для транспортных средств. "Применение технологий с использованием искусственного интеллекта, как ожидается, существенно распространится в 2030-х годах и позже, что создаст новые возможности для разработки программно-определяемых транспортных средств. Honda и IBM считают, что для таких транспортных средств будут необходимы повышенная сложность решений, производительность обработки и соответствующее потребление энергии полупроводниками, если сравнивать с текущими товарами. Для решения этих задач является критически важным развивать возможности новейших компьютерных технологий путем независимого исследования", - отмечается в пресс-релизе. Согласно документу, будущие совместные исследования в области полупроводников будут также включать так называемые "вычисления в стиле работы мозга", то есть создание архитектуры компьютерных систем и алгоритмов, которые имитировали бы работу мозга.
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honda, ibm, полупроводники, по
Honda, IBM, полупроводники, ПО
08:49 15.05.2024
 
Honda и IBM могут начать вместе разрабатывать полупроводники и ПО для машин

Honda и IBM хотят совместно разрабатывать полупроводники и ПО для автомобилей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ТОКИО, 15 мая – ПРАЙМ. Один из ведущих в Японии автопроизводителей Honda Motor объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с американской IBM Corp для сотрудничества в сфере исследований и разработки компьютерных технологий следующего поколения для транспортных средств.
"Применение технологий с использованием искусственного интеллекта, как ожидается, существенно распространится в 2030-х годах и позже, что создаст новые возможности для разработки программно-определяемых транспортных средств. Honda и IBM считают, что для таких транспортных средств будут необходимы повышенная сложность решений, производительность обработки и соответствующее потребление энергии полупроводниками, если сравнивать с текущими товарами. Для решения этих задач является критически важным развивать возможности новейших компьютерных технологий путем независимого исследования", - отмечается в пресс-релизе.
Согласно документу, будущие совместные исследования в области полупроводников будут также включать так называемые "вычисления в стиле работы мозга", то есть создание архитектуры компьютерных систем и алгоритмов, которые имитировали бы работу мозга.
 
HondaIBMполупроводникиПО
 
 
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