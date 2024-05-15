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В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте

В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте - 15.05.2024, ПРАЙМ

В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 14,2 миллиона баррелей, составив 2,756 миллиарда баррелей, и были на 74,7... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:05+0300

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2024-05-15T11:05+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 14,2 миллиона баррелей, составив 2,756 миллиарда баррелей, и были на 74,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР в марте сократились на 14,2 миллиона баррелей. Составив 2,756 миллиарда баррелей, они оказались на 74,7 миллиона баррелей ниже среднего уровня за пять лет", – указывает МЭА в докладе. При этом общие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР (включая стратегические) упали на 8,8 миллиона баррелей, до 20-летнего минимума, отмечается в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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