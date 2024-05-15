Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240515/mea--848177563.html
В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте
В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте - 15.05.2024, ПРАЙМ
В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 14,2 миллиона баррелей, составив 2,756 миллиарда баррелей, и были на 74,7... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:05+0300
2024-05-15T11:05+0300
мир
мэа
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 14,2 миллиона баррелей, составив 2,756 миллиарда баррелей, и были на 74,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР в марте сократились на 14,2 миллиона баррелей. Составив 2,756 миллиарда баррелей, они оказались на 74,7 миллиона баррелей ниже среднего уровня за пять лет", – указывает МЭА в докладе. При этом общие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР (включая стратегические) упали на 8,8 миллиона баррелей, до 20-летнего минимума, отмечается в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_afc6842555e8bac03264be8300f12090.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, мэа, нефть
МИР, МЭА, Нефть
11:05 15.05.2024
 
В МЭА оценили динамику нефтяных запасов в странах ОЭСР в марте

МЭА: запасы нефти в ОЭСР в марте снизились, оставаясь ниже средних за 5 лет

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в марте снизились на 14,2 миллиона баррелей, составив 2,756 миллиарда баррелей, и были на 74,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР в марте сократились на 14,2 миллиона баррелей. Составив 2,756 миллиарда баррелей, они оказались на 74,7 миллиона баррелей ниже среднего уровня за пять лет", – указывает МЭА в докладе.
При этом общие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР (включая стратегические) упали на 8,8 миллиона баррелей, до 20-летнего минимума, отмечается в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
 
МИРМЭАНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала