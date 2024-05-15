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В МЭА спрогнозировали объем добычи ОПЕК+ во II полугодии
В МЭА спрогнозировали объем добычи ОПЕК+ во II полугодии - 15.05.2024, ПРАЙМ
В МЭА спрогнозировали объем добычи ОПЕК+ во II полугодии
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча ОПЕК+ во втором полугодии 2024 года будет на 670 тысяч баррелей в сутки выше уровня апреля и... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:07+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча ОПЕК+ во втором полугодии 2024 года будет на 670 тысяч баррелей в сутки выше уровня апреля и составит 42,1 миллиона баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном докладе агентства. "Согласно нашим текущим прогнозам предложения и мирового спроса в странах, не входящих в ОПЕК+, во второй половине этого года средний объем добычи нефти в ОПЕК+ составит 42,1 миллиона баррелей в сутки - на 670 тысяч баррелей выше апрельского уровня", - говорится в докладе. Согласно оценкам агентства, в апреле добыча нефти ОПЕК+ составила 41,43 миллиона баррелей в сутки, что на 90 тысяч баррелей в сутки меньше уровня марта. Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. МЭА в своих расчетах не учитывает квоту Мексики, зато использует в них добровольные сокращения ряда стран, поэтому, по его оценкам, целевой уровень нефтедобычи составляет 33,97 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.
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мир, мэа, нефть
В МЭА спрогнозировали объем добычи ОПЕК+ во II полугодии
МЭА ждет роста добычи ОПЕК+ на 670 тыс баррелей в сутки во II полугодии
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча ОПЕК+ во втором полугодии 2024 года будет на 670 тысяч баррелей в сутки выше уровня апреля и составит 42,1 миллиона баррелей в сутки, сообщается в ежемесячном докладе агентства.
"Согласно нашим текущим прогнозам предложения и мирового спроса в странах, не входящих в ОПЕК+, во второй половине этого года средний объем добычи нефти в ОПЕК+ составит 42,1 миллиона баррелей в сутки - на 670 тысяч баррелей выше апрельского уровня", - говорится в докладе.
Согласно оценкам агентства, в апреле добыча нефти ОПЕК+ составила 41,43 миллиона баррелей в сутки, что на 90 тысяч баррелей в сутки меньше уровня марта.
Страны ОПЕК снизили добычу нефти
Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. МЭА в своих расчетах не учитывает квоту Мексики, зато использует в них добровольные сокращения ряда стран, поэтому, по его оценкам, целевой уровень нефтедобычи составляет 33,97 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.