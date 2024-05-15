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Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня - 15.05.2024, ПРАЙМ
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня
13-14 июня текущего года в Брюсселе состоится совещание министров обороны стран НАТО, рассказали 15 мая в пресс-службе Североатлантического блока. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:11+0300
2024-05-15T10:11+0300
2024-05-15T10:26+0300
мир
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. 13-14 июня текущего года в Брюсселе состоится совещание министров обороны стран НАТО, рассказали 15 мая в пресс-службе Североатлантического блока.Отмечается, что председателем встречи назначен генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, в пресс-службе отметили, что в рамках совещания 13 июня состоится заседание Совета НАТО-Украина на министерском уровне.НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от Советского Союза.
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мир, нато, брюссель
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня
Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 13-14 июня
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. 13-14 июня текущего года в Брюсселе состоится совещание министров обороны стран НАТО, рассказали 15 мая в пресс-службе Североатлантического блока.
Отмечается, что председателем встречи назначен генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, в пресс-службе отметили, что в рамках совещания 13 июня состоится заседание Совета НАТО-Украина на министерском уровне.
НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от Советского Союза.