https://1prime.ru/20240515/nato-848174974.html

Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня

Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня - 15.05.2024, ПРАЙМ

Главы Минобороны стран НАТО проведут совещание 13-14 июня

13-14 июня текущего года в Брюсселе состоится совещание министров обороны стран НАТО, рассказали 15 мая в пресс-службе Североатлантического блока. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:11+0300

2024-05-15T10:11+0300

2024-05-15T10:26+0300

мир

нато

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. 13-14 июня текущего года в Брюсселе состоится совещание министров обороны стран НАТО, рассказали 15 мая в пресс-службе Североатлантического блока.Отмечается, что председателем встречи назначен генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, в пресс-службе отметили, что в рамках совещания 13 июня состоится заседание Совета НАТО-Украина на министерском уровне.НАТО является военно-политическим блоком, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был основан 4 апреля 1949 года в США с целью защиты Европы от Советского Союза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, нато, брюссель