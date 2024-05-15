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Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска
Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска - 15.05.2024, ПРАЙМ
Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска
НАТО для помощи украине может задействовать системы противовоздушной обороны Румынии и Польши, заявил в беседе с издением inews экс-генсек альянса Андерс Фог... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:44+0300
2024-05-15T10:44+0300
спецоперация на украине
нато
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румыния
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. НАТО для помощи украине может задействовать системы противовоздушной обороны Румынии и Польши, заявил в беседе с издением inews экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен."Мы можем... помочь украинцам сбивать прибывающие российские дроны и ракеты, делать это на территории НАТО, без отправки войск на Украину", - сказал он.По словам Расмуссена, НАТО смогут более эффективно защитить западную часть Украины, если будут использовать системы ПВО, которые находятся на территории Румынии и Польши.Он также призвал передать Киеву всю необходимую технику, в том числе танки, истребители, ракеты большой дальности.
https://1prime.ru/20240514/nato-848162550.html
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нато, украина, пво, румыния, польша
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, ПВО, РУМЫНИЯ, ПОЛЬША
10:44 15.05.2024
 
Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска

Экс-генсек НАТО Расмуссен: можно задействовать ПВО в Румынии и Польше для помощи Украине

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. НАТО для помощи украине может задействовать системы противовоздушной обороны Румынии и Польши, заявил в беседе с издением inews экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.
"Мы можем... помочь украинцам сбивать прибывающие российские дроны и ракеты, делать это на территории НАТО, без отправки войск на Украину", - сказал он.
По словам Расмуссена, НАТО смогут более эффективно защитить западную часть Украины, если будут использовать системы ПВО, которые находятся на территории Румынии и Польши.
Он также призвал передать Киеву всю необходимую технику, в том числе танки, истребители, ракеты большой дальности.
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Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАПВОРУМЫНИЯПОЛЬША
 
 
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