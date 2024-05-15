https://1prime.ru/20240515/nato-848176114.html

Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска

Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска - 15.05.2024, ПРАЙМ

Экс-генсек НАТО предложил способ помочь Украине, не вводя войска

НАТО для помощи украине может задействовать системы противовоздушной обороны Румынии и Польши, заявил в беседе с издением inews экс-генсек альянса Андерс Фог... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T10:44+0300

2024-05-15T10:44+0300

2024-05-15T10:44+0300

спецоперация на украине

нато

украина

пво

румыния

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. НАТО для помощи украине может задействовать системы противовоздушной обороны Румынии и Польши, заявил в беседе с издением inews экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен."Мы можем... помочь украинцам сбивать прибывающие российские дроны и ракеты, делать это на территории НАТО, без отправки войск на Украину", - сказал он.По словам Расмуссена, НАТО смогут более эффективно защитить западную часть Украины, если будут использовать системы ПВО, которые находятся на территории Румынии и Польши.Он также призвал передать Киеву всю необходимую технику, в том числе танки, истребители, ракеты большой дальности.

https://1prime.ru/20240514/nato-848162550.html

украина

румыния

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, пво, румыния, польша