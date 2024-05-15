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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год - 15.05.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 миллиона баррелей в сутки, до 1,1 миллиона... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:01+0300
2024-05-15T11:01+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 миллиона баррелей в сутки, до 1,1 миллиона баррелей, и теперь таким образом ожидает его на уровне 103,155 миллиона баррелей в день, следует из ежемесячного доклада МЭА. "Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, что на 140 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе. В апрельском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,17 миллиона баррелей в сутки и рост на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно приложенным таблицам в майском докладе, МЭА ожидает, что спрос на нефть в текущем году составит 103,155 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился до 1,062 миллиона баррелей в сутки с 1,202 миллиона. Мировой спрос на нефть в следующем году ожидается на уровне 104,336 миллиона баррелей в сутки.
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нефть, мэа, мир
Энергетика, Нефть, МЭА, МИР
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на 2024 год до 1,1 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 0,14 миллиона баррелей в сутки, до 1,1 миллиона баррелей, и теперь таким образом ожидает его на уровне 103,155 миллиона баррелей в день, следует из ежемесячного доклада МЭА.
"Мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, что на 140 тысяч баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе.
В апрельском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103,17 миллиона баррелей в сутки и рост на 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Согласно приложенным таблицам в майском докладе, МЭА ожидает, что спрос на нефть в текущем году составит 103,155 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился до 1,062 миллиона баррелей в сутки с 1,202 миллиона.
Мировой спрос на нефть в следующем году ожидается на уровне 104,336 миллиона баррелей в сутки.