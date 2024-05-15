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ЕК повысила прогноз цены нефти Brent в 2024 году
ЕК повысила прогноз цены нефти Brent в 2024 году - 15.05.2024, ПРАЙМ
ЕК повысила прогноз цены нефти Brent в 2024 году
Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на текущий год до 85,4 доллара за баррель с 84,5 доллара в предыдущем прогнозе
2024-05-15T13:04+0300
2024-05-15T13:04+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на текущий год до 85,4 доллара за баррель с 84,5 доллара в предыдущем прогнозе, в следующем году ЕК теперь прогнозирует среднегодовую стоимость Brent на уровне 80 долларов за баррель вместо ожидавшихся ранее 79,6 долларов, говорится в докладе ЕК. ЕК предполагает, что возобновление энергетического шока в отношении нефти ухудшит перспективы экономического роста Евросоюза и будет способствовать усилению инфляционного давления. Кроме того, ЕК опасается, что на рост стоимости нефти могут оказать влияние возможные перебои в поставках крупнейших поставщиков нефти с Ближнего Востока, которые могут возникнуть вследствие конфликтов там.
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ек, нефть, новости
Энергетика, ЕК, Нефть, Новости
ЕК повысила прогноз цены нефти Brent в 2024 году
ЕК повысила прогноз цены нефти Brent до 85,4 доллара за баррель в 2024 году
Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на текущий год до 85,4 доллара за баррель с 84,5 доллара в предыдущем прогнозе
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на текущий год до 85,4 доллара за баррель с 84,5 доллара в предыдущем прогнозе, в следующем году ЕК теперь прогнозирует среднегодовую стоимость Brent на уровне 80 долларов за баррель вместо ожидавшихся ранее 79,6 долларов, говорится в докладе ЕК.
ЕК предполагает, что возобновление энергетического шока в отношении нефти ухудшит перспективы экономического роста Евросоюза и будет способствовать усилению инфляционного давления.
Кроме того, ЕК опасается, что на рост стоимости нефти могут оказать влияние возможные перебои в поставках крупнейших поставщиков нефти с Ближнего Востока, которые могут возникнуть вследствие конфликтов там.
МЭА раскрыло объем нефти, добываемой участниками соглашения ОПЕК+