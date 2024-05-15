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Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза

Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза - 15.05.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 мая, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 457... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T17:40+0300

2024-05-15T17:40+0300

2024-05-15T17:40+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 мая, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 457 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали уменьшения запасов на 1,35 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 10 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, и остаётся неизменной с начала марта, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, сказано в обзоре.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил также 13,15 миллиона баррелей в день, в апреле - 13,13 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 7 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года года на 10 тысяч баррелей в день, до 13,2 миллиона баррелей в день, на 2025 год - повысило на 10 тысяч баррелей в день, до 13,73 миллиона.

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