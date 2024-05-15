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МЭА раскрыло объем нефти, добываемой участниками соглашения ОПЕК+

МЭА раскрыло объем нефти, добываемой участниками соглашения ОПЕК+ - 15.05.2024, ПРАЙМ

МЭА раскрыло объем нефти, добываемой участниками соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в апреле снизили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом, до 34,48 миллиона баррелей в сутки,... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:05+0300

2024-05-15T11:05+0300

2024-05-15T11:05+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в апреле снизили нефтедобычу на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с мартом, до 34,48 миллиона баррелей в сутки, превысили целевые уровни нефтедобычи на 510 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в апреле 34,48 миллиона баррелей в сутки. В марте их добыча составляла 34,65 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она снизилась на 170 тысяч баррелей в сутки. "Добыча 18 стран объединения, на которые распространяются квоты, в апреле была на 510 тысяч баррелей в сутки выше предполагаемого целевого показателя в 33,97 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. МЭА уточняет, что предельным уровнем считает все объявленные обязательства по сокращению добычи, в том числе "добровольные". По оценке аналитиков агентства, в апреле добыча нефти всех 22 участников ОПЕК+ снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки, до 41,43 миллиона баррелей в сутки. Добыча членов ОПЕК выросла на 120 тысяч баррелей в сутки, до 26,97 миллиона баррелей в сутки, в то время как в странах вне-ОПЕК она снизилась на 210 тысяч баррелей в сутки, до 14,46 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективные резервные мощности, исключая попавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,9 миллиона баррелей в сутки, причем 52% из них приходится на Саудовскую Аравию, отметили в агентстве. На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ 3 апреля отмечалось, что ряд стран в начале года столкнулись с превышением уровней добычи, которые ранее обязались соблюдать. ОПЕК сообщила в мае, что Ирак и Казахстан в рамках своих обязательств до конца года компенсируют перепроизводство нефти суммарно в 1 миллион баррелей в сутки. Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. МЭА в своих расчетах не учитывает квоту Мексики, зато использует в них добровольные сокращения ряда стран, поэтому, по его оценкам, целевой уровень нефтедобычи составляет 33,97 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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опек, нефть, мэа