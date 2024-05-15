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Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны
Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны - 15.05.2024, ПРАЙМ
Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны
Власти Швейцарии начали консультации по вопросу экспорта вооружений в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", следует из заявления на сайте... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T13:19+0300
2024-05-15T13:19+0300
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ЖЕНЕВА, 15 мая - ПРАЙМ. Власти Швейцарии начали консультации по вопросу экспорта вооружений в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", следует из заявления на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет 15 мая 2024 года открыл процедуру консультаций по внесению поправок в федеральный закон о военном имуществе (LFMG). В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности", — сказано в тексте документа.Кроме того, Федеральный совет по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии, включая ее нейтралитет. В случае принятия поправки, Берн сможет отступить от критериев статьи 22a при условии исключительных обстоятельств или если это требуется для защиты интересов внешней политики и безопасности страны.Статья 22a текущего закона ограничивает экспорт оружия в страны, участвующие в войне или нарушающие права человека, либо если имеется риск использования поставленного оружия против гражданского населения или передачи в "нежелательные страны".
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Вооружения, ШВЕЙЦАРИЯ, оружие, Новости
Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны
Документ: власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны
ЖЕНЕВА, 15 мая - ПРАЙМ. Власти Швейцарии начали консультации по вопросу экспорта вооружений в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", следует из заявления на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет 15 мая 2024 года открыл процедуру консультаций по внесению поправок в федеральный закон о военном имуществе (LFMG). В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности", — сказано в тексте документа.
Кроме того, Федеральный совет по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии, включая ее нейтралитет. В случае принятия поправки, Берн сможет отступить от критериев статьи 22a при условии исключительных обстоятельств или если это требуется для защиты интересов внешней политики и безопасности страны.
Статья 22a текущего закона ограничивает экспорт оружия в страны, участвующие в войне или нарушающие права человека, либо если имеется риск использования поставленного оружия против гражданского населения или передачи в "нежелательные страны".
Швейцария упростит процедуры участия своей армии в военных миссиях ЕС