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Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны

Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны - 15.05.2024, ПРАЙМ

Власти Швейцарии намерены экспортировать оружие в воюющие страны

Власти Швейцарии начали консультации по вопросу экспорта вооружений в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", следует из заявления на сайте... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T13:19+0300

2024-05-15T13:19+0300

2024-05-15T13:19+0300

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ЖЕНЕВА, 15 мая - ПРАЙМ. Власти Швейцарии начали консультации по вопросу экспорта вооружений в воюющие страны в "исключительных обстоятельствах", следует из заявления на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет 15 мая 2024 года открыл процедуру консультаций по внесению поправок в федеральный закон о военном имуществе (LFMG). В нем вводится новая статья, предоставляющая Федеральному совету исключительную юрисдикцию, которая позволяет ему в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта оружия, когда этого требуют существенные интересы внешней политики или безопасности", — сказано в тексте документа.Кроме того, Федеральный совет по-прежнему будет нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии, включая ее нейтралитет. В случае принятия поправки, Берн сможет отступить от критериев статьи 22a при условии исключительных обстоятельств или если это требуется для защиты интересов внешней политики и безопасности страны.Статья 22a текущего закона ограничивает экспорт оружия в страны, участвующие в войне или нарушающие права человека, либо если имеется риск использования поставленного оружия против гражданского населения или передачи в "нежелательные страны".

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швейцария, оружие, новости