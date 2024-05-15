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Россиянам дали право зарабатывать на ошибках банкиров. Но с оговоркой

Россиянам дали право зарабатывать на ошибках банкиров. Но с оговоркой - 15.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам дали право зарабатывать на ошибках банкиров. Но с оговоркой

На фоне недавнего решения Верховного суда по банку “Тинькофф”, граждане получили правовую защиту при возможном извлечении прибыли из ошибок банков в курсах... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T02:02+0300

2024-05-15T02:02+0300

2024-05-15T02:02+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. На фоне недавнего решения Верховного суда по банку “Тинькофф”, граждане получили правовую защиту при возможном извлечении прибыли из ошибок банков в курсах валют. Это случается крайне редко, но прецеденты уже были, рассказала агентству “Прайм” директор юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.Она напомнила про судебное дело Ильи Филимонова, заработавшего 68,8 тысяч евро на валютных операциях во время колебаний курса рубля.Банк “Тинькофф” пытался аннулировать его прибыль, сославшись на кратковременные технические сбои, позволившие клиенту совершить операции по некорректным курсам. Однако Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, подчеркнув, что банк не вправе самостоятельно списывать средства с счетов клиентов без законных оснований и судебного решения.По мнению юриста, данное решение Верховного суда может иметь значительное влияние на банковскую практику, мотивируя граждан использовать ошибки банков в свою пользу и заставляя банки пересматривать правила оказания услуг."Вместе с тем, появление подобных случаев может привести к ужесточению условий договоров со стороны банков, чтобы предотвратить возможность безосновательного обогащения клиентов за счет технических или человеческих ошибок”, - полагает Яковлева.Это дело также поднимает вопросы о добросовестности и справедливости в финансовых операциях, а также о том, как далеко могут зайти банки в использовании договорных прав для защиты своих интересов перед лицом потенциальной эксплуатации системы клиентами.Верховный суд подчеркнул, что банки не имеют права списывать прибыль со счетов клиентов без судебного решения, даже если эта прибыль была получена в результате ошибок в установлении курсов валют. “Это решение создает прецедент, который может мотивировать граждан активнее использовать подобные ошибки в своих финансовых операциях”, - полагает юрист.Эксперты отмечают, что для успешного заработка на ошибках банкиров требуется внимательно следить за валютными курсами и быть готовым к быстрой реакции на аномалии. При этом, важно понимать риски: при обнаружении ошибки банк может попытаться восстановить свои потери, что чревато судебными разбирательствами.Возможность заработать на ошибках банкиров требует от финансовых игроков не только финансовой грамотности, но и понимания своих прав. “Таким образом, судебное решение открывает новые возможности для граждан, но и ставит перед ними новые вызовы, требующие как финансовой, так и юридической подкованности”, - уверена Яковлева.Но основной ключ к заработку на ошибках банкиров — это глубокое понимание рынка и способность быстро реагировать на изменения, характерные для текущей турбулентности на рынках и в мировой экономике.

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эксклюзив, банки, кредиты