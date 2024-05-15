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Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем общих продаж в I квартале - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем общих продаж в I квартале
Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем общих продаж в I квартале - 15.05.2024, ПРАЙМ
Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем общих продаж в I квартале
Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом квартале текущего года выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года - до... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T10:05+0300
2024-05-15T10:05+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом квартале текущего года выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года - до 131,3 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении ритейлера. Общие онлайн-продажи при этом выросли на 24%, до 98 миллиардов рублей (с НДС), составив 75% от GMV группы. "Благодаря улучшению операционных показателей, показатель долговой нагрузки Net debt/EBITDA на конец 1-го квартала 2024 года находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 года, и мы ожидаем его дальнейшего снижения к концу 2024 года", - приводятся в сообщении слова финансового директора "М.Видео-Эльдорадо" Анны Гармановой. Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими.
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россия, м.видео-эльдорадо, новости
Экономика, РОССИЯ, М.Видео-Эльдорадо, Новости
10:05 15.05.2024
 
Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила объем общих продаж в I квартале

Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" в I квартале выросли до 131 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска магазина бытовой техники и электроники "М.Видео"
Вывеска магазина бытовой техники и электроники М.Видео - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Общие продажи (GMV) группы "М.Видео-Эльдорадо" в первом квартале текущего года выросли на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года - до 131,3 миллиарда рублей с НДС, говорится в сообщении ритейлера.
Общие онлайн-продажи при этом выросли на 24%, до 98 миллиардов рублей (с НДС), составив 75% от GMV группы.
"Благодаря улучшению операционных показателей, показатель долговой нагрузки Net debt/EBITDA на конец 1-го квартала 2024 года находится на умеренном уровне, существенно более низком, чем за сопоставимый период 2023 года, и мы ожидаем его дальнейшего снижения к концу 2024 года", - приводятся в сообщении слова финансового директора "М.Видео-Эльдорадо" Анны Гармановой.
Показатель GMV (gross merchandise value) включает в себя покупки в розничных магазинах (включая заказы самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов юридическим лицам; продажи товаров и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими.
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