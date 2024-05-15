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Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин

Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин - 15.05.2024, ПРАЙМ

Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, заявил Путин

Россия пыталась разрешить конфликт на Украине мирными средствами, не получилось, урегулирование зависит от успехов на фронте, заявил президент страны Владимир... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T15:41+0300

2024-05-15T15:41+0300

2024-05-15T15:41+0300

спецоперация на украине

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россия пыталась разрешить конфликт на Украине мирными средствами, не получилось, урегулирование зависит от успехов на фронте, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 15 мая встретился с командующими войсками военных округов."С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил", - рассказал он.Президент добавил, что, чем эффективнее идет работа на линии соприкосновения, тем больше шансов решить конфликт мирным путем.В прошлом году Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.

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владимир путин, россия, украина