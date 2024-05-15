Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента - 15.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240515/rossiya-848177319.html
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента - 15.05.2024, ПРАЙМ
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:03+0300
2024-05-15T11:03+0300
энергетика
россия
нефть
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте - порядка 7,3 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка снизилась на 6,5%, до 17,2 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт России в апреле снизился на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено сокращением экспорта нефтепродуктов. В результате выручка от реализации снизилась на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 17,2 миллиарда долларов", - говорится в докладе. Согласно данным МЭА, поступления от экспорта нефти остались практически на том же уровне, что и в марте, поскольку рост цен компенсировал снижение объемов поставок, при этом доходы от нефтепродуктов сократились на 18% из-за снижения и поставок, и их стоимости. Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В марте этого года она продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал, но решила постепенно переходить к снижению добычи. В итоге в апреле-июне РФ суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция различается от месяца к месяцу. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
https://1prime.ru/20240514/neft-848165493.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, мэа
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, МЭА
11:03 15.05.2024
 
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента

МЭА считает, что доход от нефтяного экспорта РФ снизился в апреле до $17,2 млрд

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте - порядка 7,3 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка снизилась на 6,5%, до 17,2 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Нефтяной экспорт России в апреле снизился на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено сокращением экспорта нефтепродуктов. В результате выручка от реализации снизилась на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 17,2 миллиарда долларов", - говорится в докладе.
Согласно данным МЭА, поступления от экспорта нефти остались практически на том же уровне, что и в марте, поскольку рост цен компенсировал снижение объемов поставок, при этом доходы от нефтепродуктов сократились на 18% из-за снижения и поставок, и их стоимости.
Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Цены на нефть снижаются после выхода американских данных PPI
Вчера, 19:28
В марте этого года она продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал, но решила постепенно переходить к снижению добычи. В итоге в апреле-июне РФ суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция различается от месяца к месяцу. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала