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МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента - 15.05.2024, ПРАЙМ
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в... | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T11:03+0300
2024-05-15T11:03+0300
2024-05-15T11:03+0300
энергетика
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мэа
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте - порядка 7,3 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка снизилась на 6,5%, до 17,2 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт России в апреле снизился на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено сокращением экспорта нефтепродуктов. В результате выручка от реализации снизилась на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 17,2 миллиарда долларов", - говорится в докладе. Согласно данным МЭА, поступления от экспорта нефти остались практически на том же уровне, что и в марте, поскольку рост цен компенсировал снижение объемов поставок, при этом доходы от нефтепродуктов сократились на 18% из-за снижения и поставок, и их стоимости. Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В марте этого года она продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал, но решила постепенно переходить к снижению добычи. В итоге в апреле-июне РФ суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция различается от месяца к месяцу. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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россия, нефть, мэа
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, МЭА
МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента
МЭА считает, что доход от нефтяного экспорта РФ снизился в апреле до $17,2 млрд
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте - порядка 7,3 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка снизилась на 6,5%, до 17,2 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Нефтяной экспорт России в апреле снизился на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено сокращением экспорта нефтепродуктов. В результате выручка от реализации снизилась на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 17,2 миллиарда долларов", - говорится в докладе.
Согласно данным МЭА, поступления от экспорта нефти остались практически на том же уровне, что и в марте, поскольку рост цен компенсировал снижение объемов поставок, при этом доходы от нефтепродуктов сократились на 18% из-за снижения и поставок, и их стоимости.
Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт.
Цены на нефть снижаются после выхода американских данных PPI
В марте этого года она продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал, но решила постепенно переходить к снижению добычи. В итоге в апреле-июне РФ суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция различается от месяца к месяцу. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.