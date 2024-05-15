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МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента

МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента - 15.05.2024, ПРАЙМ

МЭА отметило снижение дохода России от нефтяного экспорта на 6,5 процента

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в... | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T11:03+0300

2024-05-15T11:03+0300

2024-05-15T11:03+0300

энергетика

россия

нефть

мэа

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в апреле экспортировала нефти и нефтепродуктов на 450 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в марте - порядка 7,3 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка снизилась на 6,5%, до 17,2 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. "Нефтяной экспорт России в апреле снизился на 450 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,3 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено сокращением экспорта нефтепродуктов. В результате выручка от реализации снизилась на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 17,2 миллиарда долларов", - говорится в докладе. Согласно данным МЭА, поступления от экспорта нефти остались практически на том же уровне, что и в марте, поскольку рост цен компенсировал снижение объемов поставок, при этом доходы от нефтепродуктов сократились на 18% из-за снижения и поставок, и их стоимости. Россия в марте 2023 года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В марте этого года она продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал, но решила постепенно переходить к снижению добычи. В итоге в апреле-июне РФ суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция различается от месяца к месяцу. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

https://1prime.ru/20240514/neft-848165493.html

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россия, нефть, мэа