https://1prime.ru/20240515/sevastopol-848170014.html

Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь

Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь - 15.05.2024, ПРАЙМ

Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь

Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. | 15.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-15T05:35+0300

2024-05-15T05:35+0300

2024-05-15T05:35+0300

спецоперация на украине

севастополь

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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСпасатели потушили возгорание, которое возникло в результате падения осколков в районе села Полюшко.В районе Федоровской улицы обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы. Выясняется тип сбитых ракет.Губернатор предупредил, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы, в том числе Севастополь. В результате наносится вред гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.

https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html

севастополь

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севастополь