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Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь - 15.05.2024, ПРАЙМ
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Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь - 15.05.2024, ПРАЙМ
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь
Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T05:35+0300
2024-05-15T05:35+0300
спецоперация на украине
севастополь
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСпасатели потушили возгорание, которое возникло в результате падения осколков в районе села Полюшко.В районе Федоровской улицы обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы. Выясняется тип сбитых ракет.Губернатор предупредил, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы, в том числе Севастополь. В результате наносится вред гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.
https://1prime.ru/20240514/vsu-848150445.html
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севастополь
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ
05:35 15.05.2024
 
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь

Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Спасатели потушили возгорание, которое возникло в результате падения осколков в районе села Полюшко.
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Вчера, 14:42
В районе Федоровской улицы обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.
Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы. Выясняется тип сбитых ракет.
Губернатор предупредил, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.
ВСУ регулярно обстреливают российские регионы, в том числе Севастополь. В результате наносится вред гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.
 
Спецоперация на УкраинеСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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