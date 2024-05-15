https://1prime.ru/20240515/sevastopol-848170014.html
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь - 15.05.2024, ПРАЙМ
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь
Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. | 15.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-15T05:35+0300
2024-05-15T05:35+0300
2024-05-15T05:35+0300
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Минувшей ночью отражена атака ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСпасатели потушили возгорание, которое возникло в результате падения осколков в районе села Полюшко.В районе Федоровской улицы обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы. Выясняется тип сбитых ракет.Губернатор предупредил, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.ВСУ регулярно обстреливают российские регионы, в том числе Севастополь. В результате наносится вред гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.
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севастополь
Спецоперация на Украине, СЕВАСТОПОЛЬ
Отражена ракетная атака ВСУ на Севастополь
Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ на Севастополь
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ.
Минувшей ночью отражена атака
ВСУ на Севастополь, рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.
Спасатели потушили возгорание, которое возникло в результате падения осколков в районе села Полюшко.
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В районе Федоровской улицы обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.
Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы. Выясняется тип сбитых ракет.
Губернатор предупредил, что возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.
ВСУ регулярно обстреливают российские регионы, в том числе Севастополь. В результате наносится вред гражданской инфраструктуре, получают ранения мирные жители.